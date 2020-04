Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch prozradil, kdy budou Češi moci sundat roušky

Podle slov ministra Adama Vojtěcha by čeští občané za určitých okolností mohli sundat roušky již v červnu. Připustil, že vysoké školy mohou být otevřeny během dubna, ale jen v omezeném pracovním režimu. Část obchodů a provozoven by také mohla znovu zahájit provoz již během tohoto měsíce.

Díky příznivému vývoji situace v republice česká vláda hodlá zmírnit řadu opatření. Informoval o tom ministr zdravotnictví České republiky Adam Vojtěch. Ve svém rozhovoru pro Lidové noviny uvedl, že již příští týden může být otevřena řada obchodů.

„Dokážu si představit, že velká část běžných provozoven a obchodů by mohla do měsíce fungovat,“ oznámil Adam Vojtěch.

Následně však dodal, že obchody budou moci znovu zahájit svůj provoz pouze za předpokladu, že budou dodržena veškerá náležitá epidemiologická opatření. V souvislosti s tím uvedl, že prodejny s oblečením s větší pravděpodobností budou otevřeny později. Jde především o prodejny, v nichž je možnost zkoušení oděvů.

„Myslíme si, že u těchto obchodů může být větší riziko přenosu viru. Je otázka, zda bude vůbec zkoušení oděvů v obchodech ze začátku povoleno,“ dodal politik.

Český ministr se vyjádřil i ohledně možnosti otevření vysokých, středních a základních škol. Podle jeho slov se již během dubna mohou otevřít vysoké školy, a to především pro studenty vyšších ročníků a v omezeném provozu. Co se týče základních a středních škol, ty by mohly být otevřeny do konce současného školního roku.

Povinné nošení roušek na veřejnosti by mohlo být zrušeno v červnu, myslí si ministr Vojtěch. Nicméně jejich používání bude doporučeno ještě nějakou dobu. Co se týče nočních klubů a barů, ty budou moci otevřít své dveře pro návštevníky nejdříve v létě.

Zrušení povinnosti nošení roušek pro některé skupiny obyvatel

Ve čtvrtek ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, že česká vláda se rozhodla zrušit povinnost nosit roušku pro určité skupiny lidí. Jedná se především o výjimky pro obyvatele s poruchou autistického spektra a děti mladší dvou let. Byla zrušena povinnost mít na sobě roušku i pro členy rodiny, kteří spolu cestují autem. Ministr se zmínil i o řidičích veřejné dopravy. Ti sice mohou být bez roušky během práce, ale pouze v případě, že se nacházejí v uzavřené kabině.

Možné důsledky předčasného uvolnění protikoronových opatření

Český parazitolog a profesor evoluční biologie Jaroslav Flegr se postavil proti uvolnění současných omezení. Podle něj zatím není vhodná doba pro to, abychom si mohli dovolit zrušení či uvolnění vládních nařízení. Důvodem je hrozba plynoucí z nedostatku přesných informací ohledně skutečného počtu nakažených ve společnosti. Zmírněním veškerých omezení a otevřením škol vláda může způsobit další kolo šíření nákazy.