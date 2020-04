Kdy česká vláda plánuje otevřít hranice pro cizince? Už to není otázka týdnů, říká Vojtěch

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch promluvil o postoji vlády vůči možnosti otevřít české hranice. Podle jeho slov zatím není otevření státních hranic aktuální. Podotkl také, že hranice možná nebudou otevřeny ani v nejbližších měsících. Zdůraznil však, že vycestování do jednotlivých zemí může být ve výjimečných případech povoleno.

Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) oznámil, že v současné době vláda neprojednává možnost otevření českých hranic. Politik tak dal najevo, že by se uvolnění omezení v této oblasti mohlo uskutečnit nejdříve za několik měsíců.

„Pokud jde o hranice, tak tam to určitě není věc následujících týdnů, možná ani nejbližších měsíců,“ uvedl Vojtěch.

Následně dodal, že vláda v budoucnu může povolit vycestování do jednotlivých zemí, a to v návaznosti na situaci v daných krajinách. Od 14. dubna bude platit rozhodnutí vlády týkající se povolení vycestovat do zahraničí ve výjimečných případech, jako je například návštěva příbuzných či odjezd v rámci služební cesty.

Uvolnění dalších omezení

Adam Vojtěch dnes rovněž oznámil, že čeští občané s největší pravděpodobností budou moci sundat roušky již v červnu. Poznamenal však, že doporučení mít na sobě ochrannou pomůcku v určitých případech bude platit i nadále. Dále informoval, že již příští týden může být v celé republice povoleno otevření řady obchodů a provozoven.

„Dokážu si představit, že velká část běžných provozoven a obchodů by mohla do měsíce fungovat,“ uvedl Vojtěch.

V omezeném provozu již během dubna mohou začít fungovat i vysoké školy, říká ministr zdravotnictví. Nejdříve bude výuka povolena pro studenty posledních ročníků. Základní a střední školy mohou být otevřeny do konce školního roku. Uvolnění omezení může zasáhnout i restaurace, které budou moci znovu otevřít své dveře pro návštěvníky, a to přes den. Nicméně, noční kluby a bary zůstanou mimo provoz minimálně do léta.

Vstup do schengenského prostoru bude uzavřen až do podzimu

Francouzský prezident Emmanuel Macron během jednání s představiteli odborů, jež proběhlo formou uzavřené videokonference, uvedl, že hranice schengenského prostoru s velkou pravděpodobností zůstanou uzavřené až do září letošního roku. Důvodem takových opatření je skutečnost, že se rozsah šíření koronaviru v jednotlivých členských státech značně liší. To znamená, že pro otevření společných hranic nebude stačit zlepšení situace jen v určitých oblastech či ve většině zemí, ale ve všech státech, které jsou součástí schengenského prostoru.