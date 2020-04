Aktuální počet nakažených koronavirem v Česku je nyní 5905 pacientů, blíží se uvolnění dalších omezení

Česko eviduje k nedělnímu ránu 5905 nakažených koronavirem. Během soboty přibylo 170 nových pacientů s potvrzeným Covid-19. Od sobotního podvečera přibyli tři nakažení novým koronavirem. Vyplývá to z aktualizovaných dat Ministerstva zdravotnictví ČR.

Na následky onemocnění Covid-19 zemřelo v nemocnicích dosud 132 lidí, uzdravilo se jich 422. Laboratoře v Česku provedly přes 125 000 testů na přítomnost koronaviru. Nejvíce nových případů nákazy v tomto týdny bylo v Česku ve středu, a to 295. Nejméně v pátek, kdy testy odhalily 163 nově infikovaných.

Podle trvalého bydliště pacienta zůstává nadále nejvíce lidí s nákazou Сovid-19 v Praze. Následují Středočeský a Moravskoslezský kraj.

Onemocnění Сovid-19 bylo v Česku poprvé zaznamenáno 1. března. Na konci téhož měsíce překročil počet lidí s prokázaným koronavirem 3 300.

Vojtěch: otevření hranic je otázkou několika měsíců, a ne týdnů

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch včera hovořil o postoji vlády vůči možnosti otevřít české hranice. Podle jeho slov zatím není otevření státních hranic aktuální. Uvedl také, že hranice možná nebudou otevřeny ani v nejbližších měsících. Zdůraznil však, že vycestování do jednotlivých zemí může být ve výjimečných případech povoleno.

„Pokud jde o hranice, tak tam to určitě není věc následujících týdnů, možná ani nejbližších měsíců,“ uvedl Vojtěch.

Od 14. dubna bude platit rozhodnutí vlády týkající se povolení vycestovat do zahraničí ve výjimečných případech, jako je například návštěva příbuzných či odjezd v rámci služební cesty.

Kdy bude možné v Česku chodit bez roušek?

Adam Vojtěch rovněž oznámil, že čeští občané s největší pravděpodobností budou moci sundat roušky již v červnu. Poznamenal však, že doporučení mít na sobě ochrannou pomůcku v určitých případech bude platit i nadále. Dále informoval, že již příští týden může být v celé republice povoleno otevření řady obchodů a provozoven.

„Dokážu si představit, že velká část běžných provozoven a obchodů by mohla do měsíce fungovat,“ uvedl Vojtěch.

V omezeném provozu již během dubna mohou začít fungovat i vysoké školy, říká ministr zdravotnictví. Nejdříve bude výuka povolena pro studenty posledních ročníků. Základní a střední školy mohou být otevřeny do konce školního roku. Uvolnění omezení může zasáhnout i restaurace, které budou moci znovu otevřít své dveře pro návštěvníky, a to přes den. Nicméně, noční kluby a bary zůstanou mimo provoz minimálně do léta.