Prymula varoval před novými případy nákazy koronavirem: Češi zákaz porušují, příští týden přijde nárůst

Roman Prymula uvedl, že se Češi v posledních dnech více než dříve porušují stanovená bezpečnostní opatření, která byla zavedena v souvislosti s bojem proti koronaviru. Na mysli tím má například povinné nošení roušek nebo zákaz shlukování.

„Když se populace dozvěděla, že je křivka poměrně příznivá a začalo se nám epidemii zastavit v explozivní fázi, tak se lidé v rámci euforie začali chovat naprosto nestandardně,“ řekl někdejší šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula.

Podle něj však takové chování lidí bude mít následky. Myslí si, že menší opatrnost lidí se projeví nejdříve za týden. V podstatě tedyočekává nárůst nových případů.

Čechy k porušování zákazů láká i hezké jarní počasí. Například některá místa v Praze se dnes dopoledne vzhledem k teplému počasí začaly zaplňovat lidmi, a to i přesto, že ráno v nich nebylo ani živáčka. Do ulic, parků a přírodních areálů zamířili zejména sportovci a rekreanti. Převážná část z nich vládní nařízení o nošení roušek dodržovala, ale našli se někteří jedinci, například cyklisté a běžci, kteří odvážně vyrazili bez nich. Kromě toho se bez roušek na některých místech bavily i skupinky mladých lidí.

Připomeňme také to, že poté, co vláda od čtvrtka povolila prodej v hobby marketech, do obchodů zamířilo velké množství lidí. Obchody sice musí dodržovat přísné hygienické podmínky, i tak se ale před nimi tvořily řady. Lidé totiž před Velikonocemi vyrazili nakoupit květiny na zahrádku nebo další věci potřebné ke kutilství.

Zeman je pro pokračování současných omezení

V nedělním pořadu Partie na TV Prima promluvil český prezident Miloš Zeman, který uvedl, že je pro pokračování současných omezení v rámci boje s koronavirem. Myslí si, že by se neměly obětovat životy a zdraví lidí za ekonomický růst.

„Obětovat zdraví za ekonomický růst je zhovadilost. Ztratíme možná tři měsíce, ale zachráníme mnoho lidských životů,“ uvedl a dodal: „Vydržte, protože se nám daří. Za několik týdnů ty roušky sundáme.“

„Ale samozřejmě respektuji rozhodnutí Sněmovny a vést válku kvůli 14 dnům mi nepřipadá patřičné,“ řekl k tématu.

Česká hlava státu se vyjádřila také k, který by podle Zemana měl trvat minimálně až do 15. května, nikoli jen do konce tohoto měsíce.

Nelíbí se mu však ani uvolňování restrikcí či slova Prymuly o promořování populace.

„I když si velmi vážím profesora Prymuly, a ta úcta je dána i úmyslem nejvyššího státního vyznamenání, tak v tomto případě se přikloním k principu předběžné opatrnosti,“ doplnil prezident.

Kromě Zemana k jisté opatrnosti vyzývá také premiér Andrej Babiš či ministr vnitra Jan Hamáček. Oba několikrát vyzvali obyvatele, aby zůstali doma, a to především teď přes velikonoční svátky.

„Ideální je zůstat doma. Vím, že bude pěkně. Přesto ale prosím. Prosím vás všechny. Buďte doma. Užívejte si jen nejbližší kruh rodiny, dodržujte platná pravidla,“ apeloval Babiš na lidi ve svém projevu.

Dodal také, že jsme sice epidemii zachytili poměrně včas, i tak ale nemáme zdaleka vyhráno. „Hrozí, že se růst nákazy může obnovit,“ podotkl.