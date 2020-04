„Osvětim. Ty oči na vás hledí.“ Pospíšil se pustil do Zemana kvůli Koněvovi, ale schytal tvrdou odpověď od Ovčáčka

V pátek 3. dubna byla vedením městské části Prahy 6 odstraněna z náměstí Interbrigády socha sovětského maršála I. S. Koněva. Na tento krok se objevily různé názory a zazněla i vlna kritiky. Svůj postoj nyní k celé věci vyjádřil i český prezident Miloš Zeman. Jeho názor však zkritizoval předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil. Co se mu nelíbilo?

Minulý týden došlo k odstranění sochy Koněva, což vzbudilo vlnu nevole. Rusko následně avizovalo, že celý incident neponechá bez reakce, a tak se i stalo. Vyšetřovací výbor Ruské federace reagoval na věc trestním stíhám osob, které jsou za tento akt zodpovědné. Nyní se k celé kauze vyslovil prezident Miloš Zeman, který uvedl, co si o tom všem myslí.

„Přemýšlejme, co obrazoborectví v historii dokázalo, zničilo krásná umělecká díla,“ řekl Zeman, připomněl, zásluhy Koněva a dodal: „Má své místo v Praze, zatímco ti, kdo sochu odstraňují, v životě nic pořádně nedokázali.“

Podle jeho mínění je přesun sochy sovětského maršála hloupý a směšný. Komická mu celá věc přijde také z toho pohledu, že od pádu minulého režimu uplynula již jakási doba. Kromě tohochování zastupitelstva Prahy 6, které o přesunutí sochy rozhodlo, přirovnal k obrazoborectví. Připomeňme, že starosta tamní městské části Ondřej Kolář využil k odstranění sochy nouzového stavu v ČR, aby tak zabránil možným protestům.

Co se týče ruské reakce, považuje ji Zeman za kontraproduktivní vměšování se do cizích záležitostí.

V souvislosti s vměšováním Ruska do českých záležitostí prezident připomněl také své nedávné schůzky s velvyslanci Číny a Spojených států, kteří podle něj také Česku vyhrožovali. V prvním případě šlo o vztahy k Tchaj-wanu, v druhém o plány české vlády zavést digitální daň.

„Oběma jsem říkal, že je to vměšování do vnitřních věcí a že je to kontraproduktivní,“ řekl a zdůraznil, že totéž platí o pro Rusko, ačkoli má na odstranění sochy určitý názor.

Pospíšil: Zemanův postoj není překvapivý

Celou věc na svém Twitteru nezapomněl patřičně okomentovat europoslanec, předseda pražské TOP 09 a předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových – Museum Kampa, Jiří Pospíšil. Tomu se totiž postoj Zemana nezamlouval.

„Postoj prezidenta Zemana k odstranění sochy maršála Koněva není žádné překvapení. Chová se jako agent putinovského Ruska dlouhodobě. Alespoň, že neschvaluje stíhání českých politiků,“ napsal politik.

​Na jeho slova však vzápětí reagoval mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Ten dotyčnému vzkázal, že by si měl zapamatovat jednu věc.

„Oči mrtvých, umučených, zavražděných, oči padlých hrdinů v té děsivé válce hledí na všechny, kteří tu sochu s neskrývaným potěšením povalili. Pamatujte si to,“ reagoval na jeho příspěvek mluvčí.

Na to mu Pospíšil odvětil, že doufá, že Ovčáček myslí „i oči maďarských demokratů, jejichž povstání maršál Koněv tak báječné potlačil“.

​Kromě Ovčáčka však na status Pospíšila reagovali i ostatní. Někteří psali, že s odstraněním sochy souhlasí, jelikož na Praze 6 neměla co dělat. Další ale byli zásadně proti a dali to znát.

„Se sochou se bojuje snáze než s opravdovým nepřítelem. Nemůže se bránit ani argumentovat,“ podotýkali někteří.

Jiní Pospíšilovi doporučili, aby se v TOP 09 zajímali raději o to, jakéšíří někteří jejich politici. Naráželi tím na to, že zastupitel města Louny a člen politické strany TOP 09 Michal Kučera v sobotu zveřejnil tweet, v němž tvrdil, že představitelé české armády přivezli do domova pro seniory v Lounech dvě krabice, které obsahovaly cukrářské výrobky firmy Penam, která je součástí holdingu Agrofert. Současná předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová následně neváhala a AČR obvinila z toho, že slouží zájmům českého premiéra.

Našli se i jedinci, kteří se pustili nejen do politika, který měl tento tweet na svědomí, ale také do samotného prezidenta.

Socha maršála Koněva

Pomník maršála Koněva byl v Praze postaven v roce 1980. Došlo k tomu k 35. výročí osvobození města od nacistů jednotkami prvního ukrajinského frontu, v jejímž čele byl právě maršál Koněv.

Tento památník však dlouhou dobu čelil řadě útoků. Socha slavného vojevůdce stojící na náměstí Interbrigády v pražské Bubenči byla opakovaně poškozována. Poté, co 21. srpna 2019 vandalové polili památník barvou, vedení městské části začalo hledat cestu, jak se pomníku zbavit.

V září minulého roku došlo ke schválení odstranění sochy maršála Koněva. Nahradit by ji měl památník osvoboditelů Prahy. Podle Ondřeje Koláře není socha ani válečným hrobem, ani není pod ochranou mezinárodního práva.

Poté, co byl památník dne 3. dubna odstraněn, byl přemístěn do depozitáře, odkud následně poputuje do Muzea paměti 20. století, které plánuje vybudovat hlavní město.