Zeman: Maršál Koněv osvobodil Prahu a Osvětim, zatímco ti, kdo jeho sochu odstranili, v životě nic nedokázali

Dne 12. dubna dopoledne se prezident stal hostem nedělního televizního pořadu Partie na TV Prima. V něm odpovídal na různé otázky moderátorky Terezie Tománkové a vyjádřil tak například svůj postoj ke kauze sochy maršála Sovětského svazu I. S. Koněva. V této souvislosti přirovnal chování zastupitelstva Prahy 6, které o přesunutí sochy rozhodlo, k obrazoborectví. Odsunutí sochy navíc Zeman považuje za hloupé a směšné. Rovněž mu to přijde komické, a to s ohledem na dobu, která uplynula od pádu minulého režimu.

„Přemýšlejme spolu, co obrazoborectví v historii dokázalo. Zničilo krásná umělecké díla, ať už to byly obrazy, nebo sochy. No a maršál Koněv, který osvobodil nejenom Prahu, on také osvobodil Osvětim, tak ten má své místo jako mnoho jiných v Praze, zatímco ti, kdo tu sochu odstraňují, vlastně v životě nic pořádného nedokázali. A to je právě vlastnost obrazoborců. Oni závidí těm, kdo něco dokázali. Závidí těm, kdo namalovali obraz nebo vytesali sochu a snaží se to zničit. Bohužel, takových lidí je poměrně hodně a formuje je spíše nenávist a závist, než ocenění úspěchu,“ pronesl a dodal, že za zničení považuje i přesunutí sochy.

Prezident ohodnotil i následnou reakci Ruské federace. Trestní stíhání, kterým koncem týdne reagoval Vyšetřovací výbor Ruské federace na odstranění sochy maršála Koněva v Praze, je podle něj kontraproduktivní. Příslušné ruské zákony podle něj nebudou v Česku vymahatelné.

„Oběma jsem říkal, že je to vměšování do vnitřních věcí a že je to kontraproduktivní,“ uvedl a dodal, že totéž platí o pro Ruskou federaci.

V souvislosti s vměšováním Ruska do českých záležitostí Zeman připomněl své nedávné schůzky s velvyslanci Číny a Spojených států, kteří podle něj také Česku vyhrožovali. V prvním případě šlo o vztahy k Tchaj-wanu, v tom druhém o plány české vlády zavést digitální daň.

Na prohlášení prezidenta na Twitteru však následně zareagoval europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09), kterému se názor české hlavy státu moc nezamlouval.

„Postoj prezidenta Zemana k odstranění sochy maršála Koněva není žádné překvapení. Chová se jako agent putinovského Ruska dlouhodobě. Alespoň, že neschvaluje stíhání českých politiků,“ napsal poslanec na své stránce na Twitteru.

Již dříve mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček důrazně odsoudil jednání vedení Prahy 6. Jak uvedl Ovčáček na Twitteru, „pyšní a nenávistní“ političtí extremisté se v těžké době boje s koronavirem rozhodli „uvalit hanbu na tuto zemi“.

Zeman: Nelze obětovat lidské životy za ekonomický růst

Miloš Zeman se ve zmiňovaném pořadu vyslovil také k současné krizi způsobené novým typem koronaviru. Ztráta dvou či tří měsíců v oblasti hospodářství kvůli vládním opatřením podle něj zachrání mnoho lidských životů. Jako možnou pomoc proti ekonomické krizi označil garantované dlouhodobé úvěry podnikům. Mluvil také o investici do dopravy a výstavby bytů. Zeman řekl, že Česko stojí před volbou, zda preferovat spotřebu nebo investice. Podle hlavy státu se musí země soustředit především na to, aby si udržela nynější životní úroveň.

Nouzový stav by měl trvat déle, míní prezident

Nouzový stav by měl podle nejvyššího představitele ČR trvat minimálně do 15. května, nikoli jen do konce tohoto měsíce.

„Mně se zdálo, že by bylo lépe, aby nouzový stav trval do 15. května, ale samozřejmě respektuji rozhodnutí Sněmovny a vést válku kvůli 14 dnům mi nepřipadá patřičné,“ uvedl k rozhodnutí Sněmovny prodloužit stav nouze do 30. dubna.

Zeman si myslí, že stav nouze bude opět potřeba prodloužit: „Sněmovna to mohla udělat rovnou.“