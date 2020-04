Neděle a koronavirus: V Česku je již téměř 6 tisíc nakažených. Přibylo mrtvých, ale i vyléčených

Počet nakažených novým typem koronaviru se v neděli v České republice blíží šesti tisícům. Během dnešního dne navíc také vzrostl počet obětí, na 138, a vyléčených. Těch je nyní již 464. Co tato čísla pro ČR znamenají?

Celkový počet osob nakažených koronavirem se v Česku v tuto chvíli zastavil na čísle 5 952. K překročení hranice šesti tisíc případů tak již moc nechybí. Od rána přibylo také šest úmrtí, a tak jich je evidováno již 139. Zároveň je ale pozitivní, že dále roste počet vyléčených osob. Od nedělního rána se toto číslo zvětšilo z původních 422 na 464 lidí. Celkem bylo v Česku provedeno 125 126 testů, uvedlo Ministerstvo zdravotnictví na svém webu.

Neukáznění Češi a varování od Prymuly

Připomeňme, že onemocnění Сovid-19 bylo v Česku poprvé zaznamenáno v neděli 1. března. Na konci téhož měsíce překročil počet lidí s prokázaným koronavirem 3 300.

Za zmínku dozajista stojí to, že český epidemiolog a bývalý šéf Ústředního krizového štábu ČR Roman Prymula uvedl, že Čechům poslední dny otrnulo a porušují zákazy. Varoval tak před dalšími případy nákazy koronavirem.

Prymula prohlásil, že se Češi v posledních dnech více než dříve porušují stanovená bezpečnostní opatření, která byla zavedena v souvislosti s bojem proti koronaviru. Na mysli tím má například povinné nošení roušek nebo zákaz shlukování.

„Když se populace dozvěděla, že je křivka poměrně příznivá a začalo se nám epidemii zastavit v explozivní fázi, tak se lidé v rámci euforie začali chovat naprosto nestandardně,“ řekl někdejší šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula.

Podle něj však takové chování lidí bude mít následky. Myslí si, že menší opatrnost lidí se projeví nejdříve za týden. V podstatě tedy Prymula očekává nárůst nových případů.

Zeman je pro prodloužení nouzového stavu a nechce uvolňování restrikcí

Tématu koronaviru a daným opatřením, která s ním souvisí, se v nedělním pořadu Partie na TV Prima věnoval i český prezident Miloš Zeman. Ten uvedl, že je pro pokračování současných omezení v rámci boje s koronavirem. Myslí si totiž, že by se neměly obětovat životy a zdraví lidí za ekonomický růst.

„Obětovat zdraví za ekonomický růst je zhovadilost. Ztratíme možná tři měsíce, ale zachráníme mnoho lidských životů,“ uvedl a dodal: „Vydržte, protože se nám daří. Za několik týdnů ty roušky sundáme.“

Babiš: Nemáme vyhráno, zůstaňme doma

Česká hlava státu se vyjádřila také k nouzovému stavu, který by podle Zemana měl trvat minimálně až do 15. května, nikoli jen do konce tohoto měsíce.

Kromě Zemana k jisté opatrnosti vyzývá také premiér Andrej Babiš či ministr vnitra Jan Hamáček. Oba několikrát vyzvali obyvatele, aby zůstali doma, a to především teď přes velikonoční svátky.

„Ideální je zůstat doma. Vím, že bude pěkně. Přesto ale prosím. Prosím vás všechny. Buďte doma. Užívejte si jen nejbližší kruh rodiny, dodržujte platná pravidla,“ apeloval Babiš na lidi ve svém projevu.

Dodal také, že jsme sice epidemii zachytili poměrně včas, i tak ale nemáme zdaleka vyhráno. „Hrozí, že se růst nákazy může obnovit,“ podotkl.

Tento názor sdílí také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který o tom informoval na Twitteru.