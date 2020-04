Za neděli přibylo pouze 89 nových případů covid-19. Česko aktuálně eviduje 5991 nakažených

V České republice je téměř šest tisíc nakažených novým koronavirem, aktuálně je to 5991 potvrzených případů. Za neděli přibylo pouze 89 nových případů, což je nejnižší nárůst od 17. března. Jak uvádí ministerstvo zdravotnictví na svém webu, dosud zemřelo 139 lidí a 467 osob se uzdravilo.

O víkendu se klasicky objevuje méně nových případů, protože se testuje méně. Aktuálně tak Česko hlásí 5991 případů onemocnění covid-19. V nemocnicích nákaze podlehlo 139 lidí, naopak 467 osob se podařilo vyléčit.

Minulý týden bylo nejvíce případů odhaleno ve středu, a to 295. Naopak nejméně nových případů testy odhalily v pátek, kdy to bylo 163 případů. Aktuálně bylo v ČR provedeno 128 359 testů.

Nejvíce nakažených zůstává v Praze, následuje Středočeský kraj a Moravskoslezský. Nejméně případů zaznamenal Jihočeský kraj. Onemocnění covid-19 bylo v ČR poprvé zaznamenáno 1. března.

Prymula varoval před novými případy nákazy

Český epidemiolog a bývalý šéf Ústředního krizového štábu ČR Roman Prymula promluvil v navazujícím bloku pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi a uvedl, že Čechům poslední dny otrnulo a porušují zákazy. Varoval tak před dalšími případy nákazy koronavirem.

Roman Prymula uvedl, že se Češi v posledních dnech více než dříve porušují stanovená bezpečnostní opatření, která byla zavedena v souvislosti s bojem proti koronaviru. Na mysli tím má například povinné nošení roušek nebo zákaz shlukování.

Podle něj však takové chování lidí bude mít následky. Myslí si, že menší opatrnost lidí se projeví nejdříve za týden. V podstatě tedy Prymula očekává nárůst nových případů.

Čechy k porušování zákazů láká i hezké jarní počasí. Například některá místa v Praze se dnes dopoledne vzhledem k teplému počasí začaly zaplňovat lidmi, a to i přesto, že ráno v nich nebylo ani živáčka. Do ulic, parků a přírodních areálů zamířili zejména sportovci a rekreanti. Převážná část z nich vládní nařízení o nošení roušek dodržovala, ale našli se někteří jedinci, například cyklisté a běžci, kteří odvážně vyrazili bez nich. Kromě toho se bez roušek na některých místech bavily i skupinky mladých lidí.

Připomeňme také to, že poté, co vláda od čtvrtka povolila prodej v hobby marketech, do obchodů zamířilo velké množství lidí. Obchody sice musí dodržovat přísné hygienické podmínky, i tak se ale před nimi tvořily řady. Lidé totiž před Velikonocemi vyrazili nakoupit květiny na zahrádku nebo další věci potřebné ke kutilství.