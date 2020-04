Hampl se pustil do ekonomů. Jejich nauku označil za zkorumpovanou

Sociolog Petr Hampl se vyjádřil k výzvám ekonomů o nezbytnosti zohledňovat ekonomické dopady karanténních opatření. Bohaté společnosti platí ekonomům za to, aby veřejnosti říkali, co chtějí slyšet, myslí si.

„Lidé teď spílají Lukáši Kovandovi za jeho názor, že je lepší zabít 20 tisíc lidí, než aby investoři utrpěli příliš velké ztráty. Problém ale není v Lukáši Kovandovi, problém je v disciplíně "ekonomie" jako takové. Vychází to z toho, kdo jsou "zákazníci" ekonomů. Jsou to vždy majitelé obrovských balíků peněz, typicky banky, investiční fondy a korporace. Všechny jejich nástroje typu křivek, funkcí, hledání rovnovážných bodů, mezních užitků odpovídají na stále stejnou otázku - jak vydojit ze zdrojů (včetně lidí) co největší zisk,“ napsal na svém Facebooku.

Podle jeho názoru naopak nejsou ekonomové, kteří by pracovali „na zadání“ prostých lidí, jako jsou dělníci či zdravotní sestry.

„Oproti tomu nejsou žádní ekonomové, kteří by pracovali na zakázku dělníků, kadeřnic, taxikářů a zdravotních sester, a kteří by brali ohled na jejich zájmy. Pokud se někdo takový najde (Piketty, Frey, u nás Švihlíková), je fakticky vyobcován ze společnosti solidních ekonomů,“ uvedl Petr Hampl.

Základním úkolem ekonoma je, podle jeho názoru, vytvořit takový obraz světa, který by vyhovoval pouze určitým lidem.

„To, co se v diskuzi kolem koronaviru obnažuje v plné nahotě, je to přítomno ve všech diskuzích o penzijní reformě, daních a dalších záležitostech. Odbornost ekonoma je nastavit podmínky tak, aby byly nevýhodné pro normální pracující lidi. A nejrůznější politici a aktivisté jim naslouchají s velikou chutí. Pochopitelně,“ uzavřel sociolog.

„20 000 mrtvých“

Ekonom Lukáš Kovanda předtím pro česká média prohlásil, že 20 tisíc mrtvých by byla pro ekonomiku menší ztráta, než současná opatření uplatňovaná v boji proti koronaviru. Dodal také, že vláda České republiky by měla ekonomice poskytovat větší podporu.

„Uzdravme společnost“

Prezident Miloš Zeman vystoupil s velikonočním poselstvím, kde vyzval k uzdravení české společnosti.

„Naše společnost samozřejmě není mrtvá, ale zraněna a my všichni bychom ji měli uzdravit,“ prohlásil Zeman.

Podle názoru prezidenta se společnost nedá uzdravit nenávistí, která se někdy objevuje na sociálních sítích, ale přátelstvím, láskou, vzájemnou sympatií, solidaritou a sounáležitostí. Právě k těmto věcem vyzval občany prezident.

„Mějme lásku vůči dětem, které jsou naší budoucností. Mějme lásku vůči nám, starým lidem, vzhledem k tomu, že už vzpomínáme na naši minulost a úcta k naší minulosti je součástí národního povědomí,“ uvedl v poselství Miloš Zeman.