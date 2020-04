Armáda ČR nechce pouštět vojáky do civilu. Čeho se obává?

Vedení českého ministerstva obrany chce maximálně snížit odchody vojáků do civilu. Důvodem jsou obavy, že v době koronavirové krize můžou mít problém získat zaměstnání. Informuje o tom ČT24.

Ministerstvo obrany Česka zahájilo kampaň, aby drželo vojáky od odchodu do zvažovaného civilu, odpovídající rozkazy již měli dostat velitelé jednotek. Podle slov ředitele agentury personalistiky AČR Vratislava Berana se vedení obranného rezortu obává, že po opuštění armády mohou vojáci čelit problémům s uplatněním, a to kvůli výskytu nového koronaviru a možným ekonomickým následkům. Zároveň poznamenává, že rezort hodlá pomoct těm příslušníkům, kteří budou mít problémy.

Uvádí se, že každoročně řady českých ozbrojených sil opouští kolem tisíce mužů a žen, k začátku letošního dubna jejich počet již přesáhl 500. Avšak celkový počet vojáků v Česku roste a ze současných 22 tisíc má vzrůst na 23 tisíc, přitom boje proti koronaviru se zúčastňuje asi 3 500 vojáků.

Pandemie covidu-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel WHO informoval o vyhlášení pandemie covidu-19.

K dnešnímu dni se infekce covidu-19 rozšířila téměř po celém světě. Podle posledních údajů WHO bylo infikováno více než 1,8 milionu lidí, zemřelo přes 114 tisíc. Naopak se zatím vyléčilo více než 427 tisíc osob.

Nejtěžší situace je v USA, ve Španělsku a v Itálii. V Číně, ze které se epidemie začala šířit, před několika dny informovali o jejím skončení a otevřeli Wu-chan, kde se na konci prosince loňského roku objevily první případy onemocnění.

V České republice se momentálně eviduje něco málo přes šest tisíc nakažených covidem-19, celkem si nemoc v zemi vyžádala 143 obětí a 519 zotavených. Situace na Slovensku je následující - 769 potvrzených případů, 2 úmrtí a 107 zotavených.