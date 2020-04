Počet uzdravených v Česku překročil hranici 500. Země hlásí 6022 potvrzených případů nákazy novým koronavirem

V porovnání s ranními čísly v Česku přibylo dalších 31 případů nákazy novým typem koronaviru, v zemi je tak nyní celkem 6 022 potvrzených případů. Počet uzdravených v České republice překročil číslo 500 a momentálně se zastavil na čísle 519. Co se týče úmrtí, pak momentálně se eviduje celkem 143.

Připomeňme, že za neděli přibylo pouze 89 nových případů. Jedná se tak o nejnižší nárůst od 17. března. Toto nízké číslo však souvisí s tím, že se během víkendu netestuje tak moc jako během všedních dnů.

Během velikonočního víkendu a v souvislosti s rozvolňováním opatření bylo zaznamenáno vyšší porušování bezpečnostních opatření, která byla zavedena vládou. Podle slov epidemiologa Romana Prymuly se jednalo především o nenošení roušek či porušování zákazu shlukování.

Podle něj však takové chování lidí bude mít následky. Myslí si, že menší opatrnost lidí se projeví nejdříve za týden.

Čechy k porušování zákazů lákalo kromě jiného i hezké jarní počasí, které během velikonočního víkendu panovalo. Například některá místa v Praze se v neděli dopoledne začala zaplňovat lidmi, a to i přesto, že ráno v nich nebylo ani živáčka.

Do ulic, parků a přírodních areálů zamířili zejména sportovci a rekreanti. Převážná část z nich vládní nařízení o nošení roušek dodržovala, ale našli se někteří jedinci, například cyklisté a běžci, kteří vyrazili bez nich. Kromě toho se bez roušek na některých místech bavily i skupinky mladých lidí.

Pandemie covidu-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel WHO informoval o vyhlášení pandemie covidu-19.

K dnešnímu dni se infekce covidu-19 rozšířila téměř po celém světě. Podle posledních údajů WHO bylo infikováno více než 1,8 milionu lidí, zemřelo přes 114 tisíc. Naopak se zatím vyléčilo více než 427 tisíc osob.

Nejtěžší situace je v USA, ve Španělsku a v Itálii. V Číně, ze které se epidemie začala šířit, před několika dny informovali o jejím skončení a otevřeli Wu-chan, kde se na konci prosince loňského roku objevily první případy onemocnění.