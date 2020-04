V pondělí přibylo pouze 68 nových případů nákazy koronavirem. V Česku je aktuálně 6059 nakažených. Češi mohou vycestovat

Česko aktuálně hlásí 6059 lidí s onemocněním covid-19, za pondělí přibylo pouze 68 nových případů. Jak uvádí ministerstvo zdravotnictví, dosud se uzdravilo 527 osob, v nemocnicích zemřelo 147 osob. Ode dneška také Češi mohou v nezbytných a jasně odůvodněných případech vycestovat do zahraničí.

Jelikož o víkendu a svátcích probíhá méně testů, jsou obvykle i přírůstky nových případů nižší. Výrazně nižší byl přírůstek již v neděli, kdy se nákaza potvrdila u 89 lidí. V pondělí přibylo pouze 68 nových případů, což je nejnižší nárůst od 17. března. Aktuálně je v Česku 6059 nakažených onemocněním covid-19. Podle údajů ministerstva se uzdravilo 527 lidí, 147 osob naopak v nemocnicích zemřelo. Doposud bylo provedeno 131 542 testů.

Nejvíce nakažených i nadále zůstává v Praze, kde je zhruba čtvrtina všech případů v zemi – 1448 nakažených. Na druhém místě je se 727 případy Středočeský kraj a následuje Moravskoslezský kraj s 690 případy. Nejméně případů covid-19 je stále v Jihočeském kraji – 155.

Češi mohou vycestovat

Od dnešního dne Češi mohou v nezbytných a jasně odůvodněných případech vycestovat do zahraničí. Vyjet lidé mohou například z pracovních důvodů, za lékařem nebo kvůli návštěvě rodině. Samotné hranice však i nadále zůstávají zavřené a zákaz vstupu cizinců platí i nadále.

Na webu českého ministerstva vnitra jsou uvedeny případy, kdy lidé mohou vycestovat na dobu kratší než 24 hodin a dobu delší než 24 hodin. Na dobu kratší než 24 hodin je možné v naléhavé a mimořádné situaci vycestovat bez nutnosti karantény po návratu, tato možnost se vztahuje na zaměstnance složek IZS, pokud musí zasahovat v sousedním státě, na zemědělce, kteří musejí kvůli práci vyjet do sousední státu, a na všechny občany, kteří musí za hranice jet k doktorovi, veterináři, na pohřeb, k soudu, na úřad nebo krátkodobě vyjet pečovat o rodinu. Zároveň musí lidé důvod výjezdu na hranicích doložit.

Vycestování na dobu delší než 24 hodin zahrnuje po návratu nutnost 14denní karantény. Tady jde o cesty za zaměstnáním, výkon povolání, služební cesty atd. Ministerstvo zdůrazňuje, že tedy nelze cestovat do zahraničí do parku, lesa či na chalupu nebo si zajet na nákup nebo do zábavního parku.

Prymula varoval před novými případy nákazy

Český epidemiolog a bývalý šéf Ústředního krizového štábu ČR Roman Prymula promluvil v navazujícím bloku pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi a uvedl, že Čechům poslední dny otrnulo a porušují zákazy. Varoval tak před dalšími případy nákazy koronavirem.

Roman Prymula uvedl, že se Češi v posledních dnech více než dříve porušují stanovená bezpečnostní opatření, která byla zavedena v souvislosti s bojem proti koronaviru. Na mysli tím má například povinné nošení roušek nebo zákaz shlukování.

Podle něj však takové chování lidí bude mít následky. Myslí si, že menší opatrnost lidí se projeví nejdříve za týden. V podstatě tedy Prymula očekává nárůst nových případů.

Čechy k porušování zákazů láká i hezké jarní počasí. Například některá místa v Praze se dnes dopoledne vzhledem k teplému počasí začala zaplňovat lidmi, a to i přesto, že ráno v nich nebylo ani živáčka. Do ulic, parků a přírodních areálů zamířili zejména sportovci a rekreanti. Převážná část z nich vládní nařízení o nošení roušek dodržovala, ale našli se někteří jedinci, například cyklisté a běžci, kteří vyrazili bez nich. Kromě toho se bez roušek na některých místech bavily i skupinky mladých lidí.

Připomeňme také to, že poté, co vláda od čtvrtka povolila prodej v hobby marketech, do obchodů zamířilo velké množství lidí. Obchody sice musí dodržovat přísné hygienické podmínky, i tak se ale před nimi tvořily řady. Lidé totiž před Velikonocemi vyrazili nakoupit květiny na zahrádku nebo další věci potřebné ke kutilství.