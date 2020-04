Robejšek se vyjádřil k údajům o obětech koronaviru a novinářům vyslal jasný vzkaz: Proveďte jednoduchou početní operaci

Robejšek uvádí, že naše veřejnost je plně informována o absolutních počtech nakažených a zemřelých s covidem-19. „A čím větší číslo tím tučnější nadpis,“ píše.

Uvádí také oblíbený titulek, který často vídá. Dle něj se jedná o: „USA mají nejvíce nakažených koronavirem na světě.“ Podle něj je pak v textu s takovým nadpisem uvedeno například: „Počet mrtvých s koronavirem v USA v sobotu překročil množství zemřelých v Itálii. Univerzita Johnse Hopkinse uvádí, že je ve Spojených státech aktuálně 19 701 zemřelých, zatímco v Itálii 19 468.“

On sám uvedl, že tato čísla jsou v textu použita jen jako „databáze“ pro to, co americký prezident Donald Trump pokazil během pandemie. Ve svém příspěvku dal Robejšek také radu novinářům.

Absolutní čísla

„Možná teď sdělím mistrům ostrého pera a objektivního pohledu něco nového, ale zdá se mi, že to potřebují. Takže milí novináři/řky: Proveďte jednoduchou početní operaci a srovnejte absolutní čísla s počtem obyvatelstva,“ napsal.

Dále vysvětluje, že pakliže se vezmou údaje z Univerzity Johnse Hopkinse z neděle 12. 4. 2020 a člověk se podívá na údaje o počtu obyvatel jednotlivých zemí (zde Robejšek zmiňuje údaje z Wikipedie), pak se získá úplně jiný pohled na věc.

Ve svém příspěvku napsal i čísla, která ukazují, kolik občanů tak připadá na jednu oběť koronaviru. Ve Španělsku je to dle něj 2 750, v Itálii 3 090, ve Francii 4 765, ve Velké Británii 6 380, ve Švédsku pak 11 500, v USA 16 000, Rakousku 25 425, Německu 28 250 a v Česku 77 000.

„Tohle srovnání mezi Itálií a USA dopadá trochu jinak, než to sugerují palcové titulky. A já jsem rád, že jsem mohl přispět k osvětě,“ dodal závěrem.

Co se týče Univerzity Johnse Hopkinse, pak za zmínku stojí, že upravila a zkonkretizovala dříve publikovaná data ohledně počtu nakažených ve světě. Dříve se totiž na jejich webu objevila informace, že počet nakažených novým koronavirem přesáhl dva miliony a zastavil se na čísle 2 019 320.

Tato čísla byla na webu dostupná po dobu dvou hodin. Univerzita pak informaci upravila a podle posledních zveřejněných informací je nakažených 1 924 878.

Covid-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel WHO informoval o vyhlášení pandemie covidu-19.

K dnešnímu dni se infekce covidu-19 rozšířila z Číny téměř po celém světě. Nejtěžší situace je v USA, ve Španělsku a v Itálii.

Co se týče České republiky, pak zde oficiální údaje z ministerstva zdravotnictví hlásí více než 6 000 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. V zemi platí různá omezení. Platí zákaz vstupu cizinců na území Česka, čeští obyvatelé mohou počínaje dneškem v odůvodněných případech vycestovat. Většina obchodů zůstává zatím zavřená.