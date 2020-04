Majerová o ženské lobby a diskriminaci: Podobné organizace nám ženám prokazují medvědí službu

Poslankyně ve svém příspěvku sdílela článek, který vyšel na serveru Lidových novin. V něm se píše, že Česká ženská lobby (ČŽL) požaduje po vládě, aby ve svých komisích a radách ohledně řešení koronavirové krize dbala na rovnoměrné zastoupení mužů a žen. Organizace vyzvala vládní zmocněnkyni pro lidská práva Helenu Válkovou, aby se zasadila o toto paritní složení poradních orgánů.

„Jak se ukazuje v průběhu nouzového stavu, ženy při řešení současné situace chybí. Ke koronakrizi se vyjadřují výhradně mužští politici a experti, ve veřejném prostoru chybí ženská perspektiva nahlížení problémů,“ stojí v otevřeném dopise.

Lobby zmiňuje i to, že krize způsobená koronavirem dopadá na muže i ženy, podle odborných studií dokonce ženy postihuje více.

„Pokud prosadíme dobrou praxi rovného zastoupení žen a mužů, která se osvědčila v ekonomicky nejvyspělejších státech, přispějeme nejen ke kvalitě demokracie, ale především k rychlejší obnově naší socioekonomické situace,“ píší v dopise.

Reakce Majerové Zahradníkové

Žádají, aby vláda sestavovala rady a komise podle schválené politiky pro rovnost mužů i žen. Lobby tak vyzvala Válkovou, aby se o to zasadila. V dopise totiž organizace dodala, že „bez zapojení žen do řešení krizové situace nemůže vláda dosáhnout úspěchu“.

Právě na tuto zprávu reaguje i poslankyně. „Česká ženská lobby a další podobné organizace prokazují nám ženám medvědí službu. Údajný boj za ženská práva v jejich podání je jen pokračováním třídního boje z éry před rokem 1989. Tehdy byli preferováni lidé dle svého třídního původu, teď by zase mělo být hlavním kritériem výběru (ženské) pohlaví,“ píše na Facebooku.

Uvádí, že jí samotné je upřímně jedno, kolik žen je v Národní ekonomické radě vlády. Jediné, co bychom si podle ní měli přát, je to, aby tam byli odborníci. Dodává, že když už tedy ČŽL volá po paritním složení, pak by si měla nejprve „zamést před svým vlastním prahem“.

„Už samotný jejich název je bezesporu diskriminační a ze šesti členů týmu na jejich webu nevidím ani jednoho muže... Není to málo Ivane Ivanoviči?“ pokračuje.

Závěrem svého postu píše, že v případě založení České mužské lobby, ráda by je svou přítomností vyvážila.