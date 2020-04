Lavrov: Kroky Prahy související s odstraněním památníku Koněva jsou v rozporu s dvoustrannými dohodami s Ruskem

„Činy těchto úřadů Prahy lze jen těžko označit za jiné než za cynické a pobuřující. Jsou v rozporu s dohodou, kterou jsme podepsali s Českou republikou, která vstoupila v platnost v roce 1993. Obsahuje povinnosti zajistit ochranu vojenských památek, pomníků, povinnosti o ně pečovat, zajistit k nim přístup. Prohlášení českých úřadů o tom, že ustanovení této dohody nebyla porušena, jsou samozřejmě lstivá,“ řekl Lavrov během rozhovoru ve formátu videokonference.

„Stejně tak byly podkopány dohody, které leží v základu našich vztahů během posledních 30 let. Přesvědčují nás, že tento památník byl obecním majetkem. My ale víme, že to tak není. Před demontáží byl památník v republikovém registru jako pamětní objekt a vycházíme z toho, že otázka se může vyřešit pouze v souladu s ustanovením dohody z roku 1993, kterou jsem zmínil,“ zdůraznil ruský ministr.

Rodinné vazby

Lavrov také poukázal na jisté rodinné vztahy iniciátora odstranění pomníku v Praze Ondřeje Koláře. Ruský ministr sdělil, že otec Koláře byl českým velvyslancem v USA. Kromě toho je spojen i s americkou poradenskou společností, která pro české vedoucí představitele města připravovala odůvodnění na odstranění sochy.

„Ukázal se velmi zajímavý detail. Jak víte, rozhodnutí (o odstranění, pozn. red.) přijaly úřady Prahy 6, v jejichž čele stojí pan Kolář. A otec tady toho pána Koláře byl zaměstnancem ministerstva zahraničí v Česku, velvyslancem v USA a Rusku a nyní pracuje jako poradce americké poradenské společnosti, která pro české úřady připravila závěry ohledně odůvodnění odstranění památníku. Myslím, že tento detail je zajímavý. My se budeme ale domáhat úplného plnění povinností českých kolegů na základě smlouvy z roku 1993 a opravdu doufáme, že si jsou vědomi rizik dalšího prohlubování této situace,“ uvedl.

Pomník maršála Koněva

Pomník maršála Koněva byl v Praze postaven v roce 1980, a to z iniciativy městských úřadů. Stalo se tak u 35. výročí osvobození města od nacistů jednotkami prvního ukrajinského frontu, v jejímž čele byl právě maršál Koněv.

Tento památník však dlouhou dobu čelil řadě útoků. Socha slavného vojevůdce, která donedávna stála na náměstí Interbrigády v pražské Bubenči, byla opakovaně poškozována. Poté, co 21. srpna 2019 vandalové polili památník barvou, vedení městské části začalo hledat cestu, jak se pomníku zbavit.

Socha byla odstraněna 3. dubna tohoto roku. Kolář k odstranění sochy využil nouzového stavu, aby se vyhnul protestům „prapodivných lidí z pravicové i levicové spodiny“. Socha zamířila do depozitáře a následně poputuje do Muzea paměti 20. století, jehož vybudování chystá hlavní město.

Uvádí se, že by ji měl nahradit památník osvoboditelů Prahy. Podle starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře není socha ani válečným hrobem, ani není pod ochranou mezinárodního práva. Na celou věc ale vzápětí reagovalo Rusko. To avizovalo, že incident nenechá bez reakce. Na české ministerstvo zahraničí tak zamířila protestní nóta.

Ruský prezident Vladimir Putin také podepsal zákon o trestní odpovědnosti za poškození a zničení vojenských hrobů a památek v zahraničí. V souladu s novou novelou Trestního zákoníku Ruské federace a Trestního řádu Ruské federace budou za spáchání výše uvedených akcí hrozit pokuty a odnětí svobody až na pět let.