„Nic nebrání českým výrobcům, pokud ty kapacity jsou, dodávat materiál i do obchodní sítě.“ Hamáček osloví domácí firmy

Hamáček na tiskové konferenci po jednání stálé pracovní skupiny štábu uvedl, že zadávací dokumentace bude připravena během příštího týdne.

„Skupina pro nákupy ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu připravuje oslovení českých dodavatelů ochranných prostředků ve velkých tendrech,“ avizoval šéf rezortu vnitra.

Dodal, že vláda dělá všechno pro to, aby byli osloveni čeští producenti.

„Nic nebrání českým výrobcům, pokud tu ty kapacity jsou, dodávat materiál i do běžné obchodní sítě. Kapacity v takových objemech, jaké jsou potřeba, ale bohužel zatím nejsou,“ popsal situaci Hamáček.

Stát už ochranné pomůcky od některých tuzemských výrobců objednává. Jedná se například o firmu Gumárny Zubří. Ta minulý týden dodala ministerstvu vnitra desítky celoobličejových masek CM6 a navíc dodá další sérii masek i v těchto dnech.

„Odebrali jsme kompletní produkci celoobličejových masek Gumáren Zubří, dokonce část toho bylo připraveno na vývoz. Díky tomu, že jsme zasáhli, jsme zajistili, že ty masky zůstaly na našem území a můžeme je dále distribuovat," uvedl detaily Hamáček.

Dotyčná firma patří mezi šest domácích společností, které vyrábí ochranné pomůcky proti koronaviru a přednostně zásobují ministerstvo vnitra. Jde o Sigma VVÚ, Avec Chem, Vítkovice Cylinders, Draeger Safety a GCE.

Jak je známo, momentálně se velké množství roušek a respirátorů do země dováží z Číny.

Ministr vnitra varoval, že čínská strana přistoupila k přísnějším opatřením při vývozu, častěji kontroluje kvalitu vyvážených prostředků. V této souvislosti politik nevyloučil zpoždění nebo komplikace u jednotlivých dodávek.

„Nicméně podle našich informací by se to zásadním způsobem nemělo dotknout dodávek do České republiky. Děláme všechno pro to, aby přísun ochranných prostředků byl stabilní,“ zdůraznil šéf rezortu.

Jak vyplývá z údajů ministerstva vnitra, ke dnešnímu dni bylo distribuováno 48 milionů roušek, téměř šest milionů respirátorů a 500 000 ochranných obleků.

Od začátku dubna Hamáčkův rezort objednal asi 216 milionů kusů ochranných prostředků. K 5. dubnu došlo 61,9 milionu z nich.

Ministerstvo zdravotnictví dosud objednalo 88,5 milionu kusů ochranného materiálu, doručeno bylo ke stejnému datu 19,5 milionu kusů.

Co se týče výdajů, za nákup ochranných prostředků stát od začátku epidemie zaplatil kolem 12 miliard korun.