„Nedobře se na to díváte, pane Kalousku,“ zazněla reakce na kritiku od exministra, který je proti nákupu ČSA státem

„Bylo by nejlepší je koupit. Ale je tam už také nějaký zahraniční strategický partner, což vidím jako problém. Musíme se o tom bavit,” prohlásila ministryně.

K situaci ohledně ČSA a skupiny Smartwings, do níž aerolinky patří, se již dříve vyjádřil premiér Andrej Babiš.

„Teď to není na stole, ale vyloučit se to nedá a myslím si, že pokud by to bylo na stole, tak bychom se měli o to zajímat,” uvedl předseda vlády v rozhovoru pro ČT. Premiér dodal, že skupina požádala o půjčku.

Kalouskovi se myšlenka odkoupení linek státem moc nezalíbila, o čemž politik napsal na svém Twitteru. Podle jeho slov Smartwings nepovažuje za strategickou infrastrukturu. Bývalý šéf TOP 09 se domnívá, že úpadek této skupiny není fatální ani pro českou ekonomiku, ani pro českého zákazníka.

Smartwings nepředstavuje strategickou infrastrukturu a jeho úpadek není fatální ani pro českou ekonomiku, ani pro českého zákazníka. Pan Šimáně je možná strategický partner pana Babiše, ale to by neměl být důvod pro plýtvání vzácnými státními zdroji. https://t.co/9rcsvAEod5 — Miroslav Kalousek (@kalousekm) April 14, 2020

​Jeho poznámka vyvolala reakci na sociální síti, kde nechyběly ani otázky.

Proč se privatizovali? To nechápu.🤔 — Robert Škubal (@RobertSkubal) April 14, 2020

​Kalousek zde připomněl, že byly jen tři možnosti: buď prodat, nebo poslat do konkurzu anebo stabilizovat pomoci státních zdrojů. Dodal, že se našel investor, jinak byl konkurz. Podle jeho slov vlastníci teď mají dvě první možnosti, tu třetí by stát neměl připustit.

Další sledující přišli s lakonickým hodnocením poznámky exministra financí.

Nedobře se na to díváte pane Kalousku😉 — Richard (@lvi_richard) April 14, 2020

​Jiní uživatelé sociální sítě upozornili na význam pro obyčejné zaměstnance.

No, pro řadu lidí v té firmě by to mohlo znamenat hodně, kdyby zůstali ze dne na den bez práce. — Lad Vach (@ladvach1) April 14, 2020

​K situaci se rozhodl vyjádřit i český politik Jan Mihálik, místostarosta Městského obvodu Ostrava-Poruba, který na Facebooku přišel se stručnou poznámkou.

V médiích se připomíná, že Smartwings měly ještě před koronavirovou krizí problémy kvůli nedodání více než dvou desítek letadel Boeing 737 MAX.

Jak uvedla mluvčí společnosti Vladimíra Dufková, s touto skutečností se velmi dobře vypořádala.

„V této souvislosti bychom rádi poukázali na to, že i tak velké společnosti jako Lufthansa, KLM-Air France, United Airlines, Delta Airlines, Ryanair, Easyjet, Scandinavian Airlines, Finnair a mnoho dalších jednají s národními státy o pomoci v situaci, kterou nezavinily a kterou by pravděpodobně žádná z nich bez jejich pomoci nezvládla,” poznamenala Dufková.