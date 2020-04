Vítejte doma! Poslední plánovaný repatriační let s 329 Čechy přistál na pražském letišti

Ministr zahraničí ČR na profilu na sociální síti také informoval o průběhu letu.

České ministerstvo zahraničí spolupracovalo přis korejskými aerolinkami. Jedná se o poslední plánovaný repatriační let. Lidé z oblasti Austrálie a Nového Zélandu už si ale museli let zaplatit. Tyto lety jsou třikrát dražší než jiné, cestující za letenku zaplatili 700 eur (zhruba 18 000 korun). Na palubě letadla bylo i 35 občanů dalších evropských zemí.

Speciály přivážely Čechy také ze Srí Lanky, Nepálu nebo Indie.

Ministerstvo zahraničních věcí se snaží pomoci Čechům, kteří kvůli pandemii nového koronaviru uvízli v zahraničí. Zrušena byla většina letů do České republiky, a tak se tito lidé neměli jak vrátit.

I když to byl poslední let, Češi se v zahraničí mohou ve spolupráci s ambasádami dostat i do repatriačních letů organizovaných jinými evropskými státy, pokud to tedy umožní kapacita letadel. České zastupitelské úřady také pomáhají občanům s organizováním návratu do vlasti pomocí komerčních spojů.