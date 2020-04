Rozvolňování na etapy. Kdy otevřou obchody, školy a hospody?

Karel Havlíček, ministr průmyslu, na tiskové konferenci prohlásil, k otevírání provozoven bude přistupováno pouze, pokud bude virus pod kontrolou.

V první etapě od 20. dubna zahájí provoz všechna řemesla a provozovny, které na ně navazují. Dále se otevřou autobazary, autosalony a farmářské trhy. Vláda umožní i konání svateb, kde bude maximálně deset lidí.

Uvolní se také pravidla pro studenty posledních ročníků středních a vysokých škol. Ti budou moci do škol na individuální a skupinové konzultace s cílem dokončení klasifikace a studia. Studenti musí být ve skupinách o maximálním počtu 5 žáků. Pro žáky, kteří potřebují získat literaturu pro dokončení závěrečných prací, budou otevřeny knihovny.

Ve druhé etapě od 27. dubna se otevřou všechny maloobchodní prodejny s výměrou do 200 metrů čtverečních. Opatření se nebude týkat obchodů, jež jsou v nákupních centrech nad 5000 metrů čtverečních.

Ve třetí etapě od 11. května zahájí provoz všechny prodejny s výměrou do 1000 metrů čtverečních. Otevřou se také autoškoly, posilovny a fitness centra, kde ovšem návštěvníci nebudou smět používat sprchy a šatny.

Studentům posledních ročníků středních a vysokých škol začne také prezenční výuka ve školách, při které bude probíhat příprava na maturitu a závěrečné zkoušky.

Ve čtvrté etapě od 25. května by mohlo dojít k otevření venkovních zahrádek restaurací, hospod, bufetů, kaváren a vinoték. Vnitřní prostory ale budou muset zůstat zavřené.

Začnou fungovat také kadeřnictví a holičství, masážní a regenerační salony. Vláda by také k tomuto datu chtěla otevřít muzea, galerie a zoologické zahrady, kde by zůstaly zavřené vnitřní pavilony.

Do základních škol by se mohli vrátit žáci prvního stupně základních škol. Děti by se dle doporučení vlády měly rozdělit do skupin po 15.

Rovněž by se mohla obnovit výuka skupin po 5 dětech i v základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky či ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže.

V páté etapě od 8. června by se měla otevřít obchodní centra. Měly by začít fungovat hotely a ubytovací zařízení. Restaurace a zoologické zahrady by mohly otevřít i vnitřní prostory. Konat by se mohly kulturní, společenské a sportovní akce do 50 lidí nebo svatby při dodržení speciálních podmínek.