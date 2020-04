V Česku se nárůst covid-19 již třetí den drží pod 100 případy. Aktuálně Česko hlásí 6151 nakažených

Denní nárůst nových potvrzených případů se v posledních dnech snižuje. V neděli se objevilo 89 případů, v pondělí 68 a nakonec v úterý 82 nových nakažených. Česká republika aktuálně hlásí 6141 nakažených covid-19. Na nemoc zemřelo 163 lidí, naopak 676 osob se dokázalo vyléčit. Dosud bylo provedeno 131 542 testů.

Nejvíce nakažených zůstává v Praze, kde také zemřel největší počet pacientů. Většina osob, kteří v Česku nemoci podlehlo, byla ve věku nad 75 let. Asi třetinu z celkového počtu úmrtí tvoří lidé ve věku 75 až 84 let, další třetina jsou lidé ve věku 85 let a více.

Uvolňování opatření v ČR

Od 20. dubna se počítá se zvolňováním opatření, která byla dříve učiněna v boji proti koronaviru. Vše bude probíhat v několika etapách. Obchody se začnou otevírat v závislosti na své velikosti.

V první etapě od 20. dubna zahájí provoz všechna řemesla a provozovny, které na ně navazují. Dále se otevřou autobazary, autosalony a farmářské trhy. Vláda umožní i konání svateb, kde bude maximálně deset lidí.

Ve druhé etapě se od 27. dubna otevřou všechny maloobchodní prodejny s výměrou do 200 metrů čtverečních. Opatření se nebude týkat obchodů, jež jsou v nákupních centrech nad 5000 metrů čtverečních.

Ve třetí etapě od 11. května zahájí provoz všechny prodejny s výměrou do 1000 metrů čtverečních. Otevřou se také autoškoly, posilovny a fitness centra, kde ovšem návštěvníci nebudou smět používat sprchy a šatny.

Ve čtvrté etapě od 25. května by mohlo dojít k otevření venkovních zahrádek restaurací, hospod, bufetů, kaváren a vinoték. Vnitřní prostory ale budou muset zůstat zavřené.

V páté etapě od 8. června by se měla otevřít obchodní centra. Měly by začít fungovat hotely a ubytovací zařízení. Restaurace a zoologické zahrady by mohly otevřít i vnitřní prostory. Konat by se mohly kulturní, společenské a sportovní akce do 50 lidí nebo svatby při dodržení speciálních podmínek.