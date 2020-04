Prymula: Neexistuje lék ani vakcína, spoléhejme na opatření. Podle Vojtěcha je pandemie v Česku pod kontrolou

Ačkoliv koronavirus v posledních dnech v Česku slábne, počítá se v ČR s tím, že na konci dubna bude v zemi 10 tisíc nakažených. Na dnešní tiskové konferenci Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) a Ministerstva zdravotnictví ČR to oznámil ředitel ústavu Ladislav Dušek.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR uvádí, že podle modelu bude ke konci dubna v Česku kumulativně asi 10 tisíc pozitivně diagnostikovaných případů covid-19. Počítá se také s tím, že seniorů mezi nimi bude asi 25 procent.

Do modelu se promítá počet neodhalených případů v populaci, aktuální předpoklady tak počítají asi s deseti procenty. Druhou důležitou proměnnou jednotkou je reprodukční číslo, které uvádí průměrný počet lidí, které nakazí jeden nemocný.

„Aktuálně směřujeme k reprodukčnímu číslu, které je rovno jedné,“ oznámil ředitel ústavu Ladislav Dušek. Uvedl také, že ke konci dubna bude kumulativně diagnostikováno přibližně 10 tisíc pacientů, přičemž minulý týden odborníci uváděli číslo 10 600.

Oznámil také, že ve zmíněných deseti tisících lidí bude 25 procent seniorů.

„Modely se zatím trefují. Zranitelná část populace na sebe dává pozor a lidé dodržují opatření,“ uvedl Dušek.

Ředitel ÚZIS na tiskové konferenci také uvedl, že nedochází ani k nárůstu počtu nakažených v rizikových skupinách nebo počtu pacientů s těžkým průběhem.

„Nedochází ani k nárůstu počtu nakažených v rizikových skupinách nebo počtu hospitalizovaných a pacientů s těžkým průběhem nemoci. Intenzivní péči potřebuje přibližně 30 procent hospitalizovaných,“ oznámil.

Podle Duška existuje sedm variant, jak se situace v Česku může nadále vyvíjet. Podle něj experti na modelech pracují, jsou však potřeba přesné vstupní parametry.

„Máme sedm variant, jak se může situace vyvíjet, stejně jako kolegové v sousedních zemích. Kterou zveřejníme, závisí na tom, jak velký podíl lidí ve věkových kategoriích se s nemocí potkal. Jde však stále o věštění z křišťálové koule. Přijde mi až nespravedlivé cokoli hádat. Na modelech pracujeme, spolupracujeme s experty, ale chce to mít přesně vstupní parametry,“ oznámil na tiskové konferenci Ladislav Dušek.

Není lék

Epidemilog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula na tiskové konferenci připomněl, že zatím neexistuje efektivní lék ani vakcína, proto je podle něj nutné spoléhat na opatření, která ČR přijala.

„Musíme spoléhat na opatření, která Česká republika přijala,“ uvedl s tím, že je podle něj možné opatření postupně uvolňovat, k tomu však dodal, že nesmí docházet k nárůstu a vše musí být kontrolováno se 14denním odstupem. Chytrá karanténa se podle něj má naplno rozjet 1. května.

Výsledky velikonočních svátků

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tiskové konferenci uvedl, že situace je dobrá a pod kontrolou. Připomněl však, že záleží také na tom, jak se na počtu nových nakažených projeví velikonoční svátky.

„Situace je teď dobrá, za včerejšek máme přes 5867 vzorků a 82 záchytů. To je poměrně pozitivní číslo. Nesmíme se ale nechat ukolébat,” oznámil Vojtěch.

Připomněl také, že celou situaci ovlivní i Velikonoce, kdy někteří nedodržovali opatření. Podle něj však stále platí, že pandemii má Česko pod kontrolou.

„Musíme počkat na vyhodnocení Velikonoc, jak se projeví nárůst. Někteří totiž nedodržovali opatření. Stále ale platí, že máme pandemii pod kontrolou,” dodal Vojtěch.

Covid-19 v Česku

Denní nárůst nových potvrzených případů se v posledních dnech snižuje. V neděli se objevilo 89 případů, v pondělí 68 a nakonec v úterý 82 nových nakažených. Česká republika aktuálně hlásí 6141 nakažených covid-19. Na nemoc zemřelo 163 lidí, naopak 676 osob se dokázalo vyléčit. Dosud bylo provedeno 131 542 testů.

Nejvíce nakažených zůstává v Praze, kde také zemřel největší počet pacientů. Většina osob, kteří v Česku nemoci podlehlo, byla ve věku nad 75 let. Asi třetinu z celkového počtu úmrtí tvoří lidé ve věku 75 až 84 let, další třetina jsou lidé ve věku 85 let a více.