Ombudsman čelí kritice kvůli porodům. „Mainstream a liberálové spustili útočnou kampaň proti Křečkovi,“ reaguje Ovčáček

„Nesmí také zapadnout, že mainstream a liberálové spustili útočnou kampaň proti ombudsmanovi Stanislavu Křečkovi. Oblíbenými metodami. Petice, vyhrožování trestními oznámeními,“ napsal Ovčáček na Twitteru.

​Začalo to tím, že vláda na pozadí šíření covid-19 přijala 19. března další opatření, aby otcové nebyli přítomni při porodu. Nový zákaz vyvolal v jistých kruzích pobouření a jako podnět k prošetření se dostal na úřad ombudsmana. Ombudsman Křeček však v rozhovoru pro Seznam Zprávy přítomnost otce u porodu označil „lehce pejorativně“ za módní záležitost.

„I když toto právo omezíme, tak rozhodně nemůžeme hovořit o tom, že by základní lidská práva byla za současného stavu omezena,“ dodal Křeček s tím, že lidskými právy se jeho úřad zabývá, jen pokud jde o diskriminaci, jinak se jedná o agendu Ústavního soudu.

Ombudsman zopakoval svůj postoj na Facebooku a okomentoval článek na toto téma na portálu Deník Plus. „Pěkná hloupost. Jako by ombudsman něco rozhodoval a záleželo na něm, zda bude zákaz přítomnosti zrušen, či nikoliv. To může napsat jen hlupák. A jestliže má porodnice sama rozhodnout o tom, zda otec může, nebo nemůže být u porodu, pak se zjevně nejedná o vymahatelné právo, ale o možnost, přání, které porodnice umožní, nebo neumožní. Redaktoři, myslete trochu!“ napsal Křeček.

Někteří čeští právníci a advokáti však v úterý zaslali Křečkovi otevřený apel. Podle Respektu podepsalo dopis 325 lidí, mezi nimi jsou například profesoři z Právnické fakulty Univerzity Karlovy či Masarykovy univerzity, právníci, studenti práv, advokátní koncipienti, doktorandi.

„Dokonce ani za nouzového stavu nelze vycházet z předpokladu, že co stát činí, vždy moudře činí. Nouzový stav neznamená, že by si právo a rozum měly vzít dovolenou,“ uvádí se v dopisu.

Signatáři obviňují ombudsmana, že své funkce využívá k tomu, aby šířil své dojmy. „Postupujete přitom arbitrárně, bez řádného šetření, neprojevujete respekt k základním stavebním kamenům právního řádu a své kroky uspokojivě nevysvětlujete. Tvrzení typu stanovisko ‚ombudsmana je to, co já si pomyslím‘, totiž uspokojivým vysvětlením nejsou,“ míní právní experti. Jak Respekt píše, Křečkovi kritici doufají, že se nad svým chováním a působením zamyslí.

Reakce na internetu

Bývalý zastupitel hnutí Žít Brno Matěj Hollan například napsal dlouhý příspěvek, ve kterém nešetřil ostrými slovy na adresu ombudsmana, a navíc zmínil návrh podat trestné oznámení. „To, jak vyjebává Stanislav Křeček s právy potenciálně desítek tisíc lidí ročně, mě přimělo, si to důkladně prostudovat (to znamená si číst asi půl hodiny zákony, což je zhruba o půl hodiny dýl, než tomu věnovala ta parodie na ombudsmana) a myslím, že Křeček na to své jednání jednoduše nemá právo a že z toho pro něj plynou důsledky,“ napsal Hollan na Facebooku.

Herečka Aňa Geislerová také zanechala svůj názor o Křečkovi na sociální síti. „Křeček... je to jméno odvozeno od krečovitosti nebo podle tupého hlodavce... toť otázka. Podle té argumentace v rozhovoru a v úsečnosti podobné dětskému vzdoru to bude asi kombinace obojího,“ napsala.

Advokátka Klára Samková na svém facebookovém učtu porovnala Křečka s bývalou ombudsmanskou Annou Šabatovou a vysvětlila, nač podle ní žena potřebuje manžela během porodu.

„Nerada to říkám... ale já jsem některé své přátele varovala: Pan Křeček je obrácená paní Šabatová. Nepomohli jste si...,“ začala Samková

Vyjádření Křečka k dopisu

Na webové stránce ombudsmana dnes bylo zveřejněno oficiální vyjádření Stanislava Křečka ke zmíněnému dopisu.

Celý text vyjádření:

V otevřeném dopise, který mi byl doručen, více než 300 signatářů z řad právnické veřejnosti vyjadřuje nesouhlas s mými názory jak na některá přijatá opatření vlády v rámci nouzového stavu, tak s některými mými právními názory publikovanými v poslední době.

Jsem nemile překvapen zjištěním, že pochybnosti vážených signatářů vycházejí pouze ze zkreslených a nepravdivých sdělení ochotně šířených některými médii. Se skutečným stavem věci nemají nic společného. Nikdy se nestalo, a v žádném případě se ani v budoucnu nestane, aby se doručeným podnětem ochránce nezabýval, aby byl nějaký podnět bez dalšího odložen. Tvrzení o opaku jsou zcela lživá. Ve věci týkající se problematiky přítomnosti otců u porodu jsem již odeslal dopis ministrovy zdravotnictví a postupně odpovídám i občanům, kteří se v této věci na mne obrátili.

Chtěl bych nejen signatáře dopisu, ale i veřejnost ujistit, že k funkci veřejného ochránce práv přistupuji vážně a naprosto zodpovědně, tak jsem tuto práci vykonával i ve funkci zástupce veřejného ochránce práv. Nikoliv aktivistické konání, ale podněty lidí, kteří se na mne obracejí se svými problémy, byly a jsou pro mne na prvním místě.