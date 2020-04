„Koronavirus není jediný problém. Možná nebudeme mít, co sklízet.“ Ministr zemědělství zvedl varovně prst

„Pro nás jsou obě dvě věci problém, jak sucho, tak koronavirus. A ještě bych k tomu přiřadil kůrovce. Koronavirus je pro nás problém, co se týká zdravotního stavu obyvatelstva, když se oprostím od ekonomických dopadů. Zasahuje provoz v zemědělství, protože krávy někdo podojit musí, musí je někdo krmit, někdo se o ně musí postarat. Pak se mléko odveze do mlékárny. Tam také musí někdo pracovat. (…) Bohužel nejsou tu zahraniční pracovníci, spousta lidí zůstala doma. Bohužel, zemědělství se nedá dělat jako home office, někdo musí pracovat“ prohlásil v rozhovoru s Lubošem Veselým na XTV ministr zemědělství.

Ve věci sucha prohlásil, že nedostatek vody přeje kůrovci, který by letos mohl napáchat velké škody.

„Co se týká sucha, máme pravidelná setkání s řediteli povodí. Sledujeme stav vody nejenom v nádržích, ale i v řekách a stav podzemní vody. Situace je přesně padesát na padesát, kdy v přehradách vodu máme, toky postupně vysychají. Co se týká podzemní vody, tam je velký deficit. (…) A když není vláha, očekáváme, že pokud počasí vydrží, tak kůrovec by mohl do deseti dnů začít vylétávat,“ dodal.

Za jeden z velkých problémů jeho resortu označil nedostatek práceschopných lidí, a to i v oblasti lesnictví.

„Potřebujeme strašné množství lidí,“ uvedl Miroslav Toman pro XTV a dodal: „Nová zemědělská politika Green Deal je také problém.“

Jako další bod, který ho v současné době trápí, je situace okolo osévání. V této souvislosti zmínil, že je možné, že v zemi nebude co sklízet.

„Zakládáme úrodu, když nezaložíme úrodu, nebudeme mít co sklízet,“ prohlásil ministr.

Promluvil také o možném nedostatku potravin v České republice, pokud se situace, hlavně s dostatkem pracovních sil, nebude vyvíjet pozitivně. Velkým problémem je prý také to, že zahraniční pracovníci zůstali doma.

„Hlavně nám chybí pracovníci ze zahraničí. To je náš největší problém!“ zmínil Toman.

Sucho

„Do opatření proti suchu investujeme 13,7 miliardy korun,“ řekl a dodal, že tyto peníze budou použity pro stavby nádrží. Ministr zemědělství také uvedl, že tlačí na to, aby byly stavěny vodárenské nádrže.

V rámci kompetencí jeho resortu, podle jeho slov, vzniká jeden nový rybní na území republiky denně.

„Za loňský rok se v ČR v resortu ministerstva zemědělství vybudovalo 387 rybníků. (…) Každý den vybudujeme jeden rybník,“ prohlásil Miroslav Toman s tím, že dokud bude na ministerstvu, tak tento trend bude pokračovat.

Koronavirus v ČR

Česká republika má 6216 nakažených novým typem koronaviru. Testů bylo provedeno 137 672. Z celkového počtu nemocných je 427 lidí v bezprostřední péči lékařů.

Počet úmrtí s novým typem koronaviru dosahuje 166 lidí, počet úmrtí stoupl za den o 3 lidi. Celkový počet vyléčených je 819, za poslední den se z nemoci dokázalo vyléčit 143 lidí.

Největší počet nemocných má podle aktuálních informací Praha, kde se jich nalézá 1 485.