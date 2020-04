Fiala zaútočil na vládu, ale tím jen rozhněval Čechy. „Drzý útok na pražskou kavárnu, chtít ji vyhnat na pole,“ zuří

Předseda ODS Petr Fiala kroutí hlavou nad slovy ministra vnitra a šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD), který zmínil, že nezaměstnaní by mohli najít práci v zemědělství. Co na to internetoví uživatelé? Je opravdu ten návrh tak špatný, nebo Fiala marně kritizuje vládu?