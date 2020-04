Petříček: Japonsko Česku poskytne lék Favipiravir, který u nás bude testován

Petříček v příspěvku také poděkoval Japonsku a diplomatům. „Japonsko souhlasí, Česku poskytne lék Favipiravir, který u nás bude testován proti covid-19. Diplomatická jednání jsou u konce, lék už je na cestě do ČR. Spolu s ním i naděje pro všechny nemocné. Děkuji Japonsku i našim diplomatům, kteří to tvrdě odpracovali,“ napsal.

O sehnání tohoto léku informoval také předseda SPD Tomio Okamura. Údajně se měl spojit se samotným japonským výrobcem požadovaného léku. Okamura na sociální síti napsal, že konkrétně usiluje o to, aby bylo do Česka dovezeno antivirotikum Favipiravir. To se prodává pod názvem Avigan a bylo úspěšně testováno na pacientech s koronavirem v Číně.

Poskytnutí léku

„Budeme pracovat se zainteresovanými zeměmi, abychom na mezinárodní úrovni rozšířili rozsah klinických zkoušek Aviganu,“ prohlásil ze své strany Tošimicu Motegi.

Na začátku dubna pak oznámil japonský ministr zahraničí Tošimicu Motegi, že Tokio plánuje dodat do 20 zemí bezplatně lék Avigan, který v té době absolvoval stádium klinických zkoušek proti koronaviru. Podle názoru čínských odborníků se může používat na jeho léčbu.

Avigan, známý také jako Favipiravir, vyrábí v Japonsku firma Fujifilm Holdings Corp na boj proti chřipce.

Podle wuchanských vědců a jiných vědeckých institucí ČLR, kde se také vyrábí Favipiravir, je tento lék účinný při léčbě nemocných covidem-19, a to zejména těch s mírnými symptomy.

Připomeňme, že už jednou obdrželo Česko experimentální lék proti koronaviru. Lék společnosti Gilead Sciences byl podán pacientovi s těžkým průběhem nemoci. Jeho stav se výrazně zlepšil, komunikuje a nepotřebuje plicní ventilátor.

Pandemie covidu-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru.

WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie covidu-19.

Na světě se nakazily tímto novým koronavirem více než dva miliony lidí. Zotavilo se přes 518 tisíc lidí, nemoci podlehlo přes 137 tisíc. Česko hlásí 6303 potvrzených případů, 166 úmrtí a 831 uzdravených pacientů.