„Kdybychom se řídili radami EU, tak jsme mrtví.“ Klaus ml. zostra o koronavirové krizi. Parazité musí do práce, tvrdí

„Kdy si myslíte, že přijde čas, aby sportovní galavečery dostaly zelenou?“ zněla úvodní otázka moderátora. Klausova odpověď byla zcela optimistická: „To nikdo neví, ale myslím si, že to bude dřív, než si všichni myslí. Ta hypotéza, že tu virus bude do nekonečna, než vyhubí lidstvo, tak to si nemyslím, že je pravda. Až to nějak pomine, tak se lidé vzpamatují strašně rychle, to jsme viděli po válkách.“ Předseda uznal za možné, že na podzim svět už poběží.

Téma se okamžitě změnilo na ekonomickou krizi způsobenou koronavirem. Klaus v této souvislosti poznamenal, že republika platila stovky miliard korun lidem, kteří už několikátou generaci nepracují.

„Byl bych rád, kdyby různé parazity, kteří nic nedělají a žije se jim dobře, nahnala tahle krize a opatření státu na pracovní místa,“ dodal.

Těm, kteří zůstali bez práce a čekají na pomoc od státu, poradil, aby na nic takového moc nečekali. „Nevěřte slibům. Musíte se nějak postarat sami o sebe. Musí se sehnat práce co je, v zemědělství, tamhle, tuhle. Čekat na vládu, až rozchechtá pracáky, to je socialistický sen," uvedl Klaus junior. Činorodí lidé se musí podle jeho slov starat sami o sebe, což tato pandemie ukázala.

Další téma, co trápí hodně občanů, je návrat do škol. V současné době ve společností kolují různé nálady: jedni chtějí otevření před koncem školního roku, jiní požadují, aby uzavření pokračovalo. Co si o tom myslí Klaus mladší?

„Mám čtyři děti, s tou nejmenší se učím doma na střídačku s manželkou. Zdravé to není, děti

mají být ve škole. Až to jenom trošku zdravotně půjde, tak bych s tím neotálel. Ale teď bych to ani nijak moc neřešil, nejdůležitější teď je ekonomický koronavirus,“ reagoval politik.

Během rozhovoru též připomněl svou touhu odstoupit od Lisabonské smlouvy. Politika Evropské unie podle něj Česku v koronovarové krizi sotva prospěje. „Jsem pro to, abychom vypověděli Lisabonskou smlouvu. Já nechci tyhle dobráky, aby rozhodovali o našich životech. Nechci, aby mi vládla paní Ursula von der Leyenová. Fakt ne," zdůraznil Klaus ml. „Kdybychom se řídili v této krizi evropskými radami, tak jsme tady polovina lidí mrtvých," dodal.

Podle předsedy Trikolóry by ve prospěch obyvatelstva do politiky měli jít pouze zkušení lidé. „Upřímně, nemám moc rád, když tam lezou ti různí mladíci, kteří v životě nic nedělali, jenom maximálně vysírali v nějakém akademickém senátu jako studenti a v životě nepracovali. Já, kdybych byl diktátor, tak zavedu, že poslancem může být až někdo, kdo to má zaplacené na daních, ty čtyři roky," uvedl. „V parlamentu vidíte ta prasečí očička, jak běhají, jak to těm lidem kalkuluje, co jim to přinese, nepřinese, takové ty úsměvy... A zase jsem díky tomu viděl v republice spoustu skvělých lidí," dodal Klaus ml.

„Řekl bych, že Česká republika je krásná země, mám to tady rád, tak je to moje země. Máme spoustu šikovných lidí, Češi jsou hrozně adaptabilní, to bylo teď vidět u těch roušek. Naštěstí, zaplaťpánbůh, ty naše holky, střední generace, ještě umí vařit, babičky a ta střední generace má šicí stroj… Neztratili jsme základní instinkty. Pořád máme také technologickou inteligenci, úroveň zdravotnictví je prostě vysoká,“ dodal závěrem.