Nová čísla z Česka: 6359 potvrzených případů, 972 vyléčených, 169 mrtvých

Největší počet nakažených hlásí stále Praha, následuje Středočeský kraj, poté Moravskoslezský a Olomoucký. Celkově se v zemi provedlo 146 004 testů. Velmi výrazně roste v posledních dnech počet uzdravených, momentálně se počet blíží tisícovce. Během dneška podlehli nákaze tři lidé.

Uvolňování opatření proti koronaviru

Vláda v tomto týdnu představila plán postupného uvolňování opatření a otevírání obchodů, restaurací a dalších provozoven. Od 20. dubna se počítá se zvolňováním opatření, která byla dříve učiněna v boji proti koronaviru. Vše bude probíhat v několika etapách. Obchody se začnou otevírat v závislosti na své velikosti.

V první etapě od 20. dubna zahájí provoz všechna řemesla a provozovny, které na ně navazují. Dále se otevřou autobazary, autosalony a farmářské trhy. Vláda umožní i konání svateb, kde bude maximálně deset lidí.

Ve druhé etapě se od 27. dubna otevřou všechny maloobchodní prodejny s výměrou do 200 metrů čtverečních. Opatření se nebude týkat obchodů, které jsou v nákupních centrech nad 5000 metrů čtverečních.

Ve třetí etapě od 11. května zahájí provoz všechny prodejny s výměrou do 1000 metrů čtverečních. Otevřou se také autoškoly, posilovny a fitness centra, kde ovšem návštěvníci nebudou smět používat sprchy a šatny.

Ve čtvrté etapě od 25. května by mohlo dojít k otevření venkovních zahrádek restaurací, hospod, bufetů, kaváren a vinoték. Vnitřní prostory ale budou muset zůstat zavřené.

V páté etapě od 8. června by se měla otevřít obchodní centra. Měly by začít fungovat hotely a ubytovací zařízení. Restaurace a zoologické zahrady by mohly otevřít i vnitřní prostory. Konat by se mohly kulturní, společenské a sportovní akce do 50 lidí nebo svatby při dodržení speciálních podmínek.

Ukončení karantény

České ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že lidem s nařízenou karanténou budou její trvání ukončovat praktičtí lékaři, a to až po provedení krevního testu na přítomnost protilátek, který bude negativní. Účinnost nového nařízení platí od 22. dubna.

Stále však platí, že ukončení karantény je možné až po uplynutí 14 dní od prvního dne jejího nařízení. Jak uvádí ministerstvo v tiskové zprávě, lidé také nesmí vykazovat příznaky onemocnění covid-19.

„Chceme, aby se lidé z povinné karantény mohli co nejrychleji vrátit k normálnímu životu, a zároveň jsme měli jistotu, že jsou negativní,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.