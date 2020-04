Kavárna útočí na Čarnogurského kvůli Koněvovi: Klaní se Kremlu, ale jen díky liberální demokracii může hlásat své názory

Kavárna se pustila do bývalého předsedy slovenské vlády Jána Čarnogurského, a to kvůli jeho slovům o pomníku maršála I. S. Koněva. Čarnogurský totiž prohlásil, že je jeho země připravena sochu přijmout. Reagoval tím na to, že daná socha byla před dvěma týdny vedením městské části Praha 6 odstraněna z tamního náměstí Interbrigády.