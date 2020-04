Dovolená 2020 ve stínu koronaviru: Prymula prozradil, kam se budou moci Češi vydat a jak brzy to bude

Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly nějaká forma cesty na dovolenou do zemí, které budou mít stejně nízké riziko jako Česko, možná existuje. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch však varoval před cestováním do celého světa. Vše ale podle nich záleží na vývoji situace, jasno bude nejdříve až během května.

„Situace během prázdnin bude nepochybně v Evropě ještě velmi komplikovaná, v dominantní míře bude cestování obtížné. V individuální možné míře to ale možné bude. Je to otázka celé té cesty, nejde pouze o souhlas vstupní země, ale celý ten tranzit,” prohlásil Prymula na tiskové konferenci po pátečním jednání vlády.

Jak si představuje takovou dovolenou?

„Dovedu si představit, že bude provedena taková dovolená, kde bude riziko srovnatelné jako u nás. Pak je také důležité, jaké podmínky se dohodnou a jaké budou podmínky po návratu,“ dodal Prymula.

Zároveň upozornil na to, že hranice ČR zavřené nejsou. „Hranice nejsou technicky uzavřené, ale pouze neprostupné,” uvedl.

Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) dříve kritizoval výroky Romana Prymuly o cestování do zahraničí.

„Chci nejprve pevná data od expertů, pak můžeme veřejnosti dát jasnou zprávu. Není však možné jednou mluvit o ČR zamčené na dva roky a za chvíli o možnosti jet v srpnu do Chorvatska. To moc odborně nezní, proto si z nás někdy lidé dělají legraci,” reagoval Jan Hamáček na Twitteru s odkazem na Prymulu, který ještě před měsícem totiž tvrdil, že hranice mohou být zavřené až dva roky.

K debatě o zmírnění zákazu cestovat: Chci nejprve tvrdá data od expertů,pak můžeme veřejnosti dát jasnou zprávu. Není však možné jednou mluvit o ČR zamčené na dva roky a za chvíli o možnosti jet v srpnu do Chorvatska. To moc odborně nezní,proto si z nás někdy lidé dělají legraci. — Jan Hamáček (@jhamacek) April 16, 2020

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha rozhodně nebude možné cestovat po celém světě. „Nedokážu si představit, že bychom ze dne na den uvolnili cestování do celého světa bez omezení v této chvíli, když víme, že v řadě zemí je situace neutěšená. Mohlo by to vytvořit druhou nebo třetí vlnu pandemie,“ dodal Vojtěch.

Premiéři jednali o cestách na Jadran v létě

Premiéři České republiky a Chorvatska Andrej Babiš a Andrej Plenković dnes jednali o tom, jak v létě umožnit turistům strávit dovolenou u Jaderského moře.

„Vzhledem k excelentním vztahům mezi Chorvatskem a Českou republikou jsem mluvil se svým českým kolegou Andrejem Babišem a dohodli jsme se, že ministři Gari Cappelli (chorvatský ministr cestovního ruchu) a Klára Dostálová (ministryně pro místní rozvoj ČR) mají navrhnout přijatelný model, který umožní příjezd českých turistů do Chorvatska v letošní sezoně,“ napsal chorvatský premiér Plenković na Twitteru.

U kontekstu odličnih odnosa 🇭🇷 i 🇨🇿 razgovarao sam s češkim kolegom @AndrejBabis te smo dogovorili da nam ministar @CappelliGari i ministrica @DostalovaK predlože prihvatljiv model dolaska 🇨🇿 turista u 🇭🇷 tijekom ovogodišnje turističke sezone. @Croatia_hr pic.twitter.com/mP13qZadq5 — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) April 17, 2020

Chorvatský štáb civilní obrany podával ve čtvrtek opačné informace. Podle něj Chorvatsko zatím neuvažovalo o otevření leteckých nebo pozemních koridorů pro turisty ze zemí méně postižených nákazou novým koronavirem. Celkem země v pátek odpoledne evidovala 1 814 případů, nejvíce v Záhřebu, na druhém místě je Split.