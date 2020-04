Okamura odhaluje šokující informace v kauze odstranění sochy Koněva

Kolem odstranění sochy sovětského maršála I. S. Koněva se objevily další znepokojivé informace. Tvrdí to šéf hnutí SPD Tomio Okamura, který se tomuto tématu věnoval ve svém příspěvku na Facebooku. Co dalšího prozradil?

Okamura v úvodu svého příspěvku zmiňuje, čím se Koněv proslavil a poukazuje zejména na znepokojivé informace, které nyní vyplývají na povrch v souvislosti s odstraněním jeho sochy.

„Kolem odstranění sochy maršála Koněva, který osvobodil Osvětim i Prahu od německých nacistů a je držitelem našeho nejvyššího státního vyznamenání Řádu bílého lva, se objevily další znepokojivé informace. Díky nouzovému stavu nemuselo proběhnout transparentní výběrové řízení a přemístění stálo 275 tisíc korun,“ uvádí šéf hnutí.

Český politik pak ještě vyčíslil, že umístění sochy v depozitáři bude stát téměř 12 tisíc korun měsíčně, přičemž smlouva je platná do konce roku. Zdůrazňuje ale především to, že umístěním sochy do depozitáře je zřejmě porušena smlouva naší země s Ruskou federací.

„Vidíme, že starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09), který nazval občany „spodinou“, jednal nehorázně jak po obsahové, tak po formální a právní stránce věci,“ podotýká.

Následně připomíná, že smlouva s Ruskou federací z roku 1993 je součástí platné legislativy ČR. Dokonce ve svém příspěvku cituje článek 21, který jasně říká: „Každá Smluvní strana bude na svém území zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé Smluvní strany, jejich udržování a přístup k nim.“

Zde Okamura dospívá k závěru, že je socha ale v depozitáři, čili k ní není přístup, a tím je porušena smlouva.

„Socha je ale v depozitáři, nikoli v paměťové instituci. Takže je porušeno i usnesení zastupitelstva. Dodám, že vládnoucí koalici na Praze 6 tvoří TOP 09, ODS, KDU-ČSL a STAN. A ani se nedivím, že jsou na Praze 6 vedlejší silnice v dezolátním stavu a nejsou místa ve školkách, když se starosta nevěnuje svojí práci pro občany, a místo toho zneužívá svoji pracovní dobu k rozdmýchávání nenávisti mezi lidmi,“ uzavřel celou věc Okamura.

Reakce na sociální síti

A jak na slova Okamury reagovali uživatelé? Někteří s ním souhlasili a psali, že „celá ta akce byla jedna velká sprosťárna“. Podivovali se také například nad tím, že se k tomu nevyjádřila vláda, byť se to stalo za nouzového stavu.

Pokud jde o náklady na odstranění sochy a její umístění, lidé psali, že by to měl uhradit nejlépe tamní starosta Ondřej Kolář.

„Nehoráznost a podlost v době nouzového stavu! Ten člověk nás pomáhal osvobodit od fašistického Německa a někdo tu chce opět hloupě přepisovat dějiny, aby si něco dokázal. Lidská tupost nezná hranice a ještě to stojí takovéto peníze, co dodat...“ stálo v jednom z komentářů.

Jiní ale poukazovali na to, že za nouzového stavu, na který Okamura narážel, platí jiná pravidla.

Socha maršála Koněva

Pomník maršála Koněva byl v Praze postaven v roce 1980. Došlo k tomu k 35. výročí osvobození města od nacistů jednotkami prvního ukrajinského frontu, v jejímž čele byl právě maršál Koněv.

Tento památník však dlouhou dobu čelil řadě útoků. Socha slavného vojevůdce stojící na náměstí Interbrigády v pražské Bubenči byla opakovaně poškozována. Poté, co 21. srpna 2019 vandalové polili památník barvou, vedení městské části začalo hledat cestu, jak se pomníku zbavit.

V září minulého roku došlo ke schválení odstranění sochy maršála Koněva. Nahradit by ji měl památník osvoboditelů Prahy. Podle Ondřeje Koláře není socha ani válečným hrobem, ani není pod ochranou mezinárodního práva.

Rusko ale vzápětí po odstranění této sochy avizovalo, že incident nenechá bez reakce. Na české ministerstvo zahraničí tak zamířila protestní nóta. Kromě toho ruský ministr obrany Sergej Šojgu požádal o trestní stíhání zahraničních úředníků, kteří jsou zodpovědní za demontáž památek sovětských občanů. Se žádostí se obrátil na šéfa Vyšetřovacího výboru Ruské federace Alexandra Bastrykina, jak se uvádí ve zprávě Ministerstva obrany Ruska. Šojgu stíhání navrhl na základě nového ruského zákona, který nedávno podepsal ruský prezident Vladimir Putin. Mimo jiné ruský ministr navrhl, aby byla socha přemístěna do Ruska.

Včera jsme také informovali o tom, že aktivisté strany Jiné Rusko uspořádali protestní shromáždění na Generálním konzulátu České republiky v Petrohradě, a to v souvislosti s odstraněním pomníku sovětského maršála Ivana S. Koněva v Praze. Ruští nacionalisté přišli na dané místo s transparentem „Koněva na místo, k*rvy!“ a poté tam zapálili dýmovnici.