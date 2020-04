Mohou politické neziskovky v Česku slavit vítězství? Návrh komunistů narazil na silný odpor

Svůj odmítavý postoj vůči možnému zrušení financování politických neziskových organizací ze státního rozpočtu vyjádřilo 14 českých ministerstev a úřadů v rámci připomínkového řízení.

Podle názorů představitelů českých ministerstev, by schválení této iniciativy mohlo mít velice nepříznivé následky pro občanskou společnost. Tím se například myslí možné překážky pro projekty v rámci boje proti korupci. „Dotace by tak nemohly být poskytnuty de facto takřka žádné nestátní neziskové organizaci,“ uvádí se v komentáři pro vládu. Dalším bodem kritiky jsou příliš striktní pravidla týkající se veškerých procedur poskytování dotací a kontroly, které obsahuje návrh komunistické strany. V případě schválení této předlohy by stát mohl financovat pouze omezený počet projektů.

V pondělí by měla výše uvedený návrh probrat česká vláda. V případe jeho odmítnutí budou muset své posouzení předložit obě komory českého parlamentu.

Je ve hře boj o státní suverenitu?

Dříve své odůvodnění stranického návrhu na omezení financování politických neziskovek ze státního rozpočtu vyslovil předseda KSČM Vojtěch Filip.

„Nebudou se poskytovat dotace na to, aby někdo rozvracel stát, aby stát zaplatil skupinu nátlaku, která bude bojovat proti státnímu zřízení,“ prohlásil Filip.

Podle českého poslance Zdeňka Ondráčka, jenž je spoluautorem tohoto návrhu, jde o velice citlivé téma pro politické neziskovky a veškeré politické síly napojené na Brusel. Tvrdí totiž, že řada neziskových organizací vměšujících se do politických procesů slouží zájmům zahraničních subjektů, nikoliv zájmům České republiky a jejích občanů. Upozornil rovněž, že návrh je zaměřen proti politickým neziskovkám, nikoliv neziskovým organizacím obecně.

Mediální analytik a bývalý politik Petr Štěpánek zase vyslovil názor, že některé neziskové organizace mohou být využívány jako nástroj prosazování politických zájmů ze strany určitých skupin či politiků. Důležité je podle něj to, že neziskové organizace nepodléhají stejné kontrole, jako například politické strany, a právě kvůli tomu může být jejich financování neprůzračné.