Nechceme druhou vlnu pandemie: Na neomezené cestování toto léto budeme muset nejspíš zapomenout, varuje Vojtěch

Zda Češi budou moci toto léto vycestovat například na dovolenou k moři, bude záležet na vývoji pandemie. V sobotu to uvedl ministr zdravotnictví Vojtěch. Turistika by se podle něj mohla uvolnit do zemí, které jsou mírně rizikové. Bezrizikový ale dle jeho slov dnes není žádný stát.

„Dokážu si to představit u vybraných zemí, ale nikoli tak, jak jsme byli zvyklí před pandemií. To si myslím, že není otázka následujících týdnů a možná ani tohoto léta,“ řekl Vojtěch.





„Bude záležet, a myslím, že ostatní státy k tomu přistupují stejně, na aktuální epidemiologické situaci. Dnes nevíme, jestli přijde druhá nebo třetí vlna. Dnes to můžeme nějak plánovat, ale moudřejší budeme na konci května,“ řekl.

Jak se situace bude vyvíjet, bude ovšem záležet i na tom, jak se k pandemii postavily další země.

V současné době se vedou jednání s Chorvatskem a Slovenskem o možných cestách českých turistů. Jsou do nich zapojena i ministerstva vnitra a zahraničí, která se snaží stanovit podmínky pro cestování. Od turistů se bude nejspíše vyžadovat test na koronavirus a ve hře zůstává i karanténa po návratu.

„Pro nás je důležité, abychom zachovali pozitivní trend, který v České republice máme, abychom neriskovali druhou vlnu pandemie,“ vysvětlil Vojtěch.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro Právo přiznal, že omezení volného pohybu a zavřené hranice jsou podle Babiše sice nepříjemné, ale jde o nezbytné opatření, přičemž jejich předčasné uvolnění může způsobit další problémy.

Česko v současnosti eviduje 6606 nakažených covidem-19. Vyléčilo se 1227 a zemřelo 181 lidí. Denní nárůst již několik dní po sobě klesá. Díky tomu vláda zmírňují restriktivní opatření, což zahrnuje i zprovoznění části obchodů a služeb. Na Slovensku je nakažených přes tisíc osob a jedenáct lidí zemřelo. V Chorvatsku je potvrzeno téměř dva tisíce nakažených a 39 mrtvých. Nejhorší je situace ve Spojených státech, jež hlásí přes 700 tisíc nakažených a přes 37 tisíc mrtvých.