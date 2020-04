Adam Vojtěch oznámil datum začátku plošného testování na covid-19. Koho se dotkne?

Podle českého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha by plošné testování mělo začít již ve středu. Bylo uvedeno, že testování se uskuteční v Praze, na jižní Moravě, Litovelsku a Litoměřicku. Celkově by mělo být otestováno kolem 28 tisíc občanů. Toto opatření pomůže zjistit přibližný počet nakažených v republice.

Ministr zdravotnictví České republiky ve svém komentáři pro Radiožurnál uvedl, že ve středu začne plošné testování obyvatelstva na onemocnění covid-19, které způsobuje nový typ koronaviru. Podle Vojtěcha bylo testování schváleno etickou komisí již v pátek.

„Nyní ještě proběhlo jednání etické komise, která to v pátek schválila. Tu studii chceme představit v úterý na tiskové konferenci, a poté by měla být od středy spuštěna. Předpokládáme, že skutečně příští týden bude zahájena,“ sdělil český politik.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula se zmínil, že podle plánu by mělo být otestováno až 28 tisíc osob. Hlavním cílem plošného testování je zjištění promořenosti populace. Mechanismus výběru osob pro testování by se měl podobat sociologickému průzkumu. Jedná se totiž o způsob, kdy se vybírají lidé různého věku, povolání, vzdělání a bydliště.

Již dříve plošné testování za nezbytné opatření označoval český parazitolog Jaroslav Flegr. Podle jeho názoru musí být nejdříve zjištěn podíl nakažených ve společnosti, a až poté bude možné a bezpečné začít s uvolňováním vládních omezení.

Otázka otevření českých hranic

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dal najevo, že pravděpodobnost toho, že Češi toto léto budou moci vycestovat do zahraničí, je velice malá. V současné době podle něj není žádný stát, který by bylo možné považovat za bezpečný z hlediska situace s pandemií covid-19. Je sice možné, že v budoucnu bude povolen výjezd do určitých zemí, záležet to však bude na vývoji situace v konkretních státech.

„Dokážu si to představit u vybraných zemí, ale nikoli tak, jak jsme byli zvyklí před pandemií. To si myslím, že není otázka následujících týdnů a možná ani tohoto léta,“ zmínil Adam Vojtěch.

Uvedl rovněž, že v současné době představitelé české vlády jednají s chorvatskými a slovenskými úředníky ohledně možného povolení vycestování pro české turisty. V případě, že to bude povoleno, bude vyžadováno testování na covid-19 a povinnost projít karanténou po návratu. Vojtěch tvrdí, že hlavním úkolem české vlády je zachovat pozitivní trend spočívající v poklesu počtu nových případů nákazy a vyhnout se tak druhé vlně pandemie.