V Česku je 6701 potvrzených případů nákazy novým koronavirem, vyléčených je 1298

Nejvíce případů eviduje stále hlavní město Praha, naopak nejméně je jich potvrzených v Jihočeském, Královehradeckém kraji a na Vysočině. S těmito čísly souvisí také počet obětí – nejvíce je jich opět v Praze, která eviduje nejvíce případů.

Co se věkové skupiny týče, pak nejvíce osob, které podlehly nákaze, je ve věkové skupině 75 – 84 let. Jedná se o 64 osob. 63 lidí pak zemřelo ve skupině osob starších 85 let.

Plošné testování

Český ministr zdravotnictví dnes oznámil, že plošné testování by mělo začít ve středu. Uskutečnit by se mělo v Praze, jižní Moravě, Litovelsku, Litoměřicku. Celkově by mělo být otestováno kolem 28 tisíc občanů. Uvedl, že etickou komisí bylo testování schváleno již v pátek.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula se zmínil, že podle plánu by mělo být otestováno až 28 tisíc osob. Hlavním cílem plošného testování je zjištění promořenosti populace. Mechanismus výběru osob pro testování by se měl podobat sociologickému průzkumu. Jedná se totiž o způsob, kdy se vybírají lidé různého věku, povolání, vzdělání a bydliště.

Vojtěch promluvil také o otevírání českých hranic. Podle jeho slov pravděpodobnost toho, že Češi toto léto budou moci vycestovat do zahraničí, je velice malá. Konstatoval, že vše bude záležet na vývoji situace v konkrétních státech.

Uvedl rovněž, že v současné době představitelé české vlády jednají s chorvatskými a slovenskými úředníky ohledně možného povolení vycestování pro české turisty. V případě, že to bude povoleno, bude vyžadováno testování na covid-19 a povinnost projít karanténou po návratu.

Nošení roušek

V České republice již nějakou dobu platí povinné nošení roušek. Podle slov náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly se jich tak brzy nezbavíme. Podle jeho slov se totiž potvrdilo, že nošení pokrývky úst a nosu je účinným opatřením.

„To, že nosíme roušky a je nám to trochu nepříjemné, je jasné. Na druhou stranu je to opatření, které není úplně ekonomicky zatěžující. Chceme uvolnit ekonomiku a pustit lidi do obchodů a služeb za určitých podmínek, takže roušky ještě nějakou dobu nosit budeme,“ sdělil.