Zeman prozradil, jak dlouho by měly zůstat zavřené hranice

Český prezident Miloš Zeman dnes hovořil v rozhovoru pro rádio Frekvence 1 o různých tématech. Uvedl svůj názor na zavřené hranice, opatření v Česku, sdělil, co by řekl ruskému ministrovi Lavrovovi o odstranění sochy Koněva a také uvedl, že potvrdil Vladimiru Putinovi svou účast na odložených oslavách 75. výročí druhé světové války v Moskvě.

Co se týče uzavření hranic, k těm řekl, že je pro jejich zavření na jeden rok. „Já sám trvale zastávám názor, že hranice by měly být uzavřeny rok, nikoliv dva roky, a to proto, aby výjezd nevyvolal vlnu epidemie, což se může stát, zejména, když vyjíždíte do zemí, kde epidemie neskončila,“ uvedl.

Připomeňme, že o oněch dvou letech hovořil epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Později však vyšla informace, že se jedná o možném otevření hranic se Slovenskem a Chorvatskem. Právě na to dříve zareagoval i ministr vnitra Jan Hamáček, který uvedl, že chce nejprve tvrdá data od expertů.

Porušování opatření

Zeman se vyjádřil také k porušování vládou nařízených opatření a také k tomu, že někteří lidé nenosí roušku.

„Zaprvé bych varoval před desetitisícovou pokutou a zadruhé bych je poprosil, aby vydrželi měsíc, možná měsíc a půl. V životě lidském je měsíc krátká doba, než abychom riskovali, že dojde k nakažení,“ uvedl v rozhovoru.

Kompenzace od Číny

Moderátor se prezidenta Zemana dotazoval také na zabijačku, kterou podle českých médií uspořádal kancléř Vratislav Mynář. Zeman moderátorovi vyčetl, že nyní ukázal, že je Frekvence 1 bulvární a sdělil, že by bylo dobré přejít na jiné téma. Jednu větu však k tématu přece jen řekl. Podle jeho slov dané prase nebylo nemocné, ale hladové, jelikož penzion je zavřený a prase, které bylo krmené ze zbytků, by tak zemřelo hlady.

Zeman také řekl pár slov ke kompenzaci za nemoc od Číny, pakliže by se prokázalo, že unikla z čínských laboratoří. „Tak žádejme kompenzaci od Velké Británie za nemoc šílených krav, žádejme od afrických zemí kompenzace za ebolu, protože ta se zcela evidentně rozšířila z Afriky,“ řekl Zeman.

Dodal, že epidemie přicházejí a odcházejí a tyto konspirační teorie jsou spíše komické a ubohé.

„Ale já vám jednu nabídnu. Kdysi se říkalo, že je to proto, že Číňani jedí netopýry a dělají z nich polévku, teď se vytvořila nová teorie, která říká, že ta epidemie vznikla od luskouna, který má prý velmi chutné maso. Primátor Hřib chce přivézt do Prahy luskouna z Tchaj-wanu, tak snad ho nepřiveze,“ dodal.

Vzkaz pro Lavrova

V neposlední řadě reagoval Zeman i na odstranění sochy maršála Koněva a také na vyhlášení Sergeje Lavrova, který v souvislosti s demolicí pomníku mluví o porušení bilaterální smlouvy mezi zeměmi. Zeman řekl, že by pověděl ministru Lavrovovi to, že tento čin je především ubohý.

„A řekl bych mu také, že jsem psal dopis starostovi Kolářovi, protože na území Prahy 6 na cestě na letiště jsou dvě nádherné velké zchátralé vily. A pan starosta mi odpověděl, že s tím nemůže nic dělat,“ nechal se slyšet Zeman.

Podle něj to tak svědčí o neschopnosti. Dodal, že Lavrovovi by řekl, že Kolář kompenzuje svou neschopnost možná takovými ubohými gesty, jako je odstranění sochy maršála Koněva.

Přejmenování stanice moskevského metra Pražská na počest maršála Koněva, které navrhují členové společenské rady při ruském obranném rezortu, je z hlediska Zemana ruskou záležitostí.

„Je věcí Moskvy, jak si pojmenuje stanice metra,” uvedl.

Odložené oslavy Dne vítězství v Moskvě

Prezident také sdělil, že potvrdil svému ruskému protějšku Vladimirovi Putinovi svou účast na odložených oslavách 75. výročí konce druhé světové války. Tento týden ruský prezident prohlásil, že oslavy Dne vítězství 9. května se neuskuteční kvůli pandemii koronaviru, ale tento rok později.

„Já jsem přijal pozvání pana prezidenta Putina a předpokládám, že tato slavnost se místo 9. května uskuteční v září. Dává to i logiku, protože v září skončila druhá světová válka, 9. května skončila pouze válka v Evropě,“ prohlásil Zeman.

Na závěr se Zeman podělil o svůj názor na referendum o vystoupení z Evropské unie. Nechal se slyšet, že on sám je zastáncem referend, a tak nevidí důvod, aby se tematika daných referend omezovala. Zopakoval, že pakliže by bylo referendum o vystoupení Česka z Evropské unie, on sám by hlasoval proti.

Fotografii z rozhovoru zveřejnil na svém účtu na Facebooku hradní mluvčí Jiří Ovčáček.