„Miloši, jsi ubožák a sr*č!“ Topolánek se pustil do Zemana po jeho rozhovoru v rozhlase

Jedním z politiků, kteří tvrdě zkritizovali Zemanův rozhovor, byl Topolánek. Ten nešel pro slova daleko a uvedl, že je prezident ubožák a sr*č.

„Došla mi slova. Rodná valašská, malebná ostravská i trefná pražská. Ale prodýchat to nejde. Miloši, pohrdáš lidmi a vytíráš si s nimi prdel. Nikdy jsi nebyl demokrat, jsi jen ubožák a sráč,“ napsal.

Došla mi slova. Rodná valašská, malebná ostravská i trefná pražská. Ale prodýchat to nejde. Miloši, pohrdáš lidmi a vytíráš si s nimi prdel. Nikdy jsi nebyl demokrat, jsi jen ubožák a sráč.https://t.co/Hj5ly9PaM1 — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) April 19, 2020

​Pod jeho příspěvkem se pak hromadily další komentáře, z nichž se některé nesly v podobném duchu jako byl i názor politika. Pár jedinců však argumentovalo tím, že v některých věcech musí být Miloš Zeman zřejmě špatně informovaný.

„Je fuk, co říká, neměl byste být tak vulgární… Osloví to zase jen vulgární lidi,“ míní jeden z komentujících.

Kritika prezidenta

Jiné uživatele ale zajímalo především to, jak vulgárně Topolánek svůj komentář pojal.

Kromě Topolánka se ale k některým slovům Zemana vyjádřil také předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Narážel především na zabijačku, kterou podle českých médií uspořádal kancléř Vratislav Mynář.

„Kontrolní otázka: Zkusme si představit, že v přímém rozporu s vládními nařízeními uspořádal hradní kancléř Karel Schwarzenberg ve své hospodě pro kamarády zabijačku a prezident Havel to hájil slovy: ‚To prase bylo hladové‘. Až si to představíme, uvědomíme si, kam jsme se dostali,“ poznamenal.

Kontrolní otázka: Zkusme si představit, že v přímém rozporu s vládními nařízeními uspořádal hradní kancléř @schwarzenberg_k ve své hospodě pro kamarády zabijačku a prezident Havel to hájil slovy:”To prase bylo hladové”. Až si to představíme, uvědomítme si, kam jsme se dostali. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) April 19, 2020

​Narážel tím na to, že Zeman k danému tématu řekl, že dle jeho slov dané prase nebylo nemocné, ale hladové, jelikož penzion je zavřený a prase, které bylo krmené ze zbytků, by tak zemřelo hlady.

Své k rozhovoru řekl také ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. Tomu se zase nelíbilo, jak prezident ohodnotil aktuální stav pandemie koronaviru v Česku.

„Podle Miloše Zemana jsme v tabulce 28 zemí „na prvním, tedy nejlepším místě“ v údajích o zemřelých na počet obyvatelstva. Nejsme. ČR se 181 úmrtími má 0,0169/1000 obyvatel, Slovensko s 12 mrtvými 0,0022/1000, Polsko s 360 mrtvými 0,00947/1000, aj. Měli bychom být všichni samozřejmě rádi, že je těch úmrtí relativně málo ve srovnání se zeměmi, jako je Itálie, Španělsko nebo UK, ale proč musí prezident pokaždé lhát?!“ napsal na Facebooku.

Rozhovor s Milošem Zemanem

Český prezident Miloš Zeman včera hovořil v rozhovoru pro rádio Frekvence 1 o různých tématech. Uvedl v něm například svůj názor na zavřené hranice, opatření v Česku, sdělil, co by řekl ruskému ministrovi Lavrovovi o odstranění sochy Koněva a také uvedl, že potvrdil Vladimiru Putinovi svou účast na odložených oslavách 75. výročí druhé světové války v Moskvě.

Co se týče uzavření hranic , k těm řekl, že je pro jejich zavření na jeden rok. „Já sám trvale zastávám názor, že hranice by měly být uzavřeny rok, nikoliv dva roky, a to proto, aby výjezd nevyvolal vlnu epidemie, což se může stát, zejména, když vyjíždíte do zemí, kde epidemie neskončila,“ řekl

Dále se Zeman se vyjádřil také k porušování vládou nařízených opatření a také k tomu, že někteří lidé nenosí roušku.

„Zaprvé bych varoval před desetitisícovou pokutou a zadruhé bych je poprosil, aby vydrželi měsíc, možná měsíc a půl. V životě lidském je měsíc krátká doba, než abychom riskovali, že dojde k nakažení,“ uvedl v rozhovoru.