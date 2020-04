„Rusko infiltrovalo a ovládlo Západ ze 100 %,“ varuje Štětina. Od Zahradila přišla nečekaná odpověď

Bývalý poslanec Evropského parlamentu Jaromír Štětina, aneb agent Plavec, přichází se šokujícím odhalením. Na Facebooku prozradil, že Rusko infiltrovalo a ovládlo Západ už ze sta procent. Aktuální poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil k tomu dodává, že je to velmi mrzutá zpráva pro Čínu. Nebo ovládají Západ stachanovci?

Bývalý evropský poslanec Jaromír Štětinu na Facebooku opět rozjel protiruskou hysterii, když tentokrát uvádí, že Rusko infiltrovalo a ovládlo Západ už ze 100 procent. A jako důkaz „agent Plavec“ uvádí, že za posledních 20-30 let nebyl na Západě za špionáž odsouzen ani jeden agent Moskvy.

„Jsou tady. Ne z vesmíru, z Moskvy. Rusko infiltrovalo a ovládlo Západ už ze sta procent. Jak západní vlády, tak i jejich opozici. Na sebe před veřejností trochu štěkají, ale nekoušou. Pokud chce někdo důkazy, stačí uvést, že za posledních 20-30 let nebyl na Západě za špionáž odsouzen ani jeden agent Moskvy!“ píše Štětina na Facebooku.

Dále Štětina píše a předpovídá, že za této situace nelze od západních vlád očekávat, že by bylo pro Evropu lepší zveřejňovat, co proti ruskému příboji dělají. A podle něj to právě z uvedeného důvodů vlády Západu nikdy neudělají.

A Čína má smůlu

Na Štětinův „špionský“ výsledek reaguje poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil, který si myslí, že odborník Štětina naštval Čínu. Protože na tu logicky po ruském 100procentním ovládnutí nic nezbylo.

„Věřme panu Štětinovi, je na to odborník. Je to ovšem mrzutá zpráva pro Čínu. Když Rusko ‚ovládlo Západ už ze sta procent´, nezbylo na ni logicky k ovládnutí nic, roušky neroušky,“ píše Zahradil.

Evropský poslanec nadále dodává, že senátor Fischer, server Sinopsis a investigativní tým Aktualne.cz mohou slavit. Ale přece jen zaznívá jedno varování, je možné, že se v tom ovládání nejede na pouhých 100 %!

„Leda by se v tom ovládání jelo po stachanovsku na 150, 200 procent. To pak ještě pozor,“ dodává Jan Zahradil.

Skutečnou pravdu se tak z Ruska nebo Číny asi nikdy nedozvíme, ale pan Štětina je podle Zahradila přece odborník, věříte mu?

Testy ruského tanku Armata v Sýrii

Nový ruský tank Armata absolvoval zkoušky v Sýrii. Podle ruského ministra průmyslu a obchodu Denise Manturova jsou tyto zkoušky velice důležitý prvkem na cestě k uplatnění tanku v bojových podmínkách.

Ruský ministr rovněž zdůraznil, že tank Armata nemá ve světě obdoby a neustále se modernizuje. Podle jeho slov už má Rusko několik předběžných objednávek na vývoz tohoto tanku. Vývoz do zahraničí však bude možný až po zahájení domácích sériových dodávek a ukončení procesu vyřízení exportního technického průkazu.

T-14 Armata je jediným tankem na světě patřícím do třetí poválečné generace, který je určen pro vedení boje v bezprostředním styku s nepřítelem, podporu útoku motostřeleckých jednotek, útok na fortifikační stavby a na vojenské jednotky nepřítele nasazené v otevřeném terénu či umístěné v úkrytu.

