„To je odporné!“ Západní země zneužívají koronavirus, aby prosadily eutanazii seniorů, varuje Okamura

Pandemie covidu-19 se stala záminkou pro představitele liberálních politických elit prosadit eutanazii, myslí si šéf SPD Tomio Okamura. Podle něj se jedná o nátlak zaměřený vůči starší generaci. Ve svém příspěvku publikovaném na Facebooku český politik uvádí příklady, které podle jeho názoru potvrzují tuto hypotézu.

„Pandemie koronaviru tiše otevřela v západních zemích zadní vrátka faktické eutanazii. V Británii jsou například staří lidé tlačeni do toho, aby odmítali resuscitaci. Velká švédská nemocnice Karolinska University Hospital už nebere pacienty nad 80 let na jednotky intenzivní péče, tvrdí server Somagnews s odvoláním na list Aftonbladet. To je přece odporné,” zuří Okamura.

Předseda SPD nepochybuje o tom, že důvodem těchto snah je ochota představitelů určitých politických skupin posílit své politické pozice. Tvrdí totiž, že představitelé starších generací jsou většinou nositeli tradičních konzervativních hodnot, což je v rozporu se zásadami té politiky, kterou prosazují liberální politické elity dnešní Evropy. Právě proto podle něj pro ně zvýšení využití eutanazie mezi seniory představuje určitou výhodu.

Další důvod je podle Okamury finanční. Tvrdí totiž, že prostřednictvím donucení seniorů k eutanazii vláda dostane možnost ušetřit peníze, a to kvůli snížení výdajů spojených se zdravotní a sociální péčí pro starší lidi. Český poslanec rázně kritizuje tento přístup a myslí si, že by stát neměl propagovat předčasné ukončení života a tlačit seniory k eutanazii.

Reakce uživatelů

Řada komentujících podpořila záporný postoj českého politika vůči propagaci eutanazie. Někteří uživatelé se zmínili, že současné elity jsou ochotnější utrácet peníze na jiné skupiny obyvatelstva, a to na úkor ostatních.

„Není na důchody, peníze jsou potřeba pro nové, perspektivní obyvatele Evropy,“ uvedl uživatel Ondřej Liška.

Jeho názor podpořil i uživatel Milan Fiřt.

„Mají totiž dost mladých afrických inženýrů. Vymění je tak za své staré obyvatele,” napsal dotyčný.

Další komentující však varovali před mícháním pojmů a zavádějícími závěry. Uživatel Tomas Breník upozornil, že musíme chápat rozdíl mezi dobrovolnou a nedobrovolnou eutanazií. Podle něj právo na dobrovolnou eutanazii v náležitých případech je odůvodněné a nemělo by se vnímat v současném světě jako zločin.

„S tím, co píše pan Okamura, většinou souhlasím, zde jen upozorňuji na to správné pojmenování. Dobrovolná eutanazie je podle mě pozitivní a každý by na ní měl mít právo a bojím se, že mícháním pojmů ‚dobrovolná EU´ a ‚nedobrovolná EU´ tu dobrovolnou eutanazii zprofanujeme,” vysvětlil svůj názor dotyčný. „Odpor k dobrovolné eutanazii je jen přežitek pokroucené křesťanské morálky,” dodává.