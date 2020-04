Ondráček: Utrpěli by studenti, kdyby šli na týden či dva něco dělat pro republiku?

Poslanec za KSČM Zdeněk Ondráček nedávno na sociální síti oznámil, že by vysokoškolští studenti a studentky mohli jít pracovat na pole. Tam by dle něj pomáhali při sklízení úrody, protože se k nám kvůli koronaviru nemohou dostat zahraniční sezónní pracovníci. Nyní toto téma na svém Facebooku znova otevřel.

Minulý týden měl člen Komunistické strany Čech a Moravy a poslanec Zdeněk Ondráček předložit na jednání Ústředního krizového štábu návrh, který se týkal toho, jak vyřešit problém nedostatku lidi pro sezónní zemědělské práce. Informoval o tom na svém Facebooku.

„Druhým problémem je nedostatek lidí pro sezónní zemědělské práce. Hledá se cesta, jak je přivést ze zahraničí a eliminovat riziko zavlečení nákazy. Já navrhl povolat studenty nižších ročníků VŠ. To prý ale naráží na nemožnost jim to nařídit, resp. ta možnost tu je jen ve stavu nouze a ten má končit už 30.4. (já hlasoval pro návrh do 11.5.). ODS a celé pravicová opozice další prodloužení už odmítají. Co tedy budeme na podzim sklízet je stále ve hvězdách,“ uvedl tehdy.

Jeho nápad se však nesetkal s pochopením a Ondráček tak narazil na kritiku, a to nejen ze strany mnohých uživatelů. K jeho návrhu se vyjádřil například poslanec TOP 09 Dominik Feri.

„Komunista Ondráček navrhuje poslat vysokoškoláky na pole. Vysokoškoláci navrhují na pole povolat komunisty. Někteří by mlátili obilí hubou, jiní pendrekem,“ napsal na Twitter.

​Povolání vysokoškoláků se nelíbí ani ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi. Ten uvedl, že o zapojení studentů do prací na poli vůbec neuvažoval. „Ve štábu diskutujeme, zda by bylo možné využít zahraniční pracovníky, kteří teď nemají práci a nemají se jak dostat domů. O studentech vysokých škol jsme rozhodně neuvažovali,“ řekl.

Ondráček opět v akci

Komunistický poslanec však celou věc nenechal jen tak a znovu se k ní vyjádřil. Napsal, že kdyby tito studenti měli jít něco fyzicky dělat, tak převážná většina z nich přinese potvrzení o tom, že není schopná práce.

„Přátelé, zase jsem ťal do živého. Vím, že dnešní svazáci jsou ochotni i za peníze skandovat na náměstích proti Zemanovi, Babišovi nebo mně, ale výuka tím prý netrpí. Hlavně, když nemusí do školy. Ale kdyby místo školy měli jít něco fyzicky dělat, tak jich 3/4 přinesou potvrzení, že jsou práce neschopní. Prostě nová doba. Vím, že tady se pohled nás dělí podle věku i zkušeností. Kde jste vy? Utrpěli by studenti, kdyby šli na týden či dva něco dělat pro republiku?“ napsal na svém Facebooku.

A jaké byly reakci lidí tentokrát? Opět se objevila kritika, kdy lidé psali, že by se měl politik probrat, protože je jiná doba. Jiní mu doporučovali, aby se na to pole vydal sám.

„Já bych jednou rád viděl pracovat vás, soudruhu...“ stálo v jednom komentáři.

„No a co je na tom špatného, že by studenti šli pracovat tam, kde je stát potřebuje? Vždyť na těch brigádách byla vždy dobrá nálada a kolektiv se dal dohromady,“ myslí si někteří.

Objevovaly se ale také reakce, kdy lidé s Ondráčkem souhlasili. Podle některých by si studenti alespoň na vlastní kůži zkusili, jak těžce se vydělávají peníze. Další argumentovali tím, že dříve byly „brigády na poli nebo na chmelu jedna velká zábava“.

Lidé také poukazovali na to, že by to s sebou přineslo i dobré věci. Pomohlo by se tak několika oborům, které to nyní mají kvůli koronaviru těžké.

„A další věc, co by byla pozitivní, je ta,že plno lidí posláním studentů na brigády dostane v těchto těžkých časech práci, protože někdo je musí odvézt (autobusáci), někdo je musí ubytovat a nakrmit (hotely, penziony, restaurace). Všichni, včetně zemědělců, získají,“ myslí si jeden z komentujících.