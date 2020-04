Jan Hamáček uvedl, co čeká Česko po skončení nouzového stavu

Na dnešní tiskové konferenci, jež proběhla po jednání vedení Ústředního krizového štábu, dal Jan Hamáček najevo, že na úvahy o návratu k běžnému životu v České republice je zatím velmi brzo. Místopředseda vlády si myslí, že pokud v Česku nebude prodloužen nouzový stav, přinese to řadu komplikací. Například nebude možný centralizovaný nákup ochranných pomůcek, stejně jako ukládání pracovní povinnosti.

„Pokud by nouzový stav prodloužen nebyl, tak bychom se vrátili do standardního režimu, což znamená, že by skončilo centrální nakupování, skončilo by centrální zásobování, každý by se musel starat o to svoje,“ řekl český politik.

V takovém případě by se každé ministerstvo muselo samostatně starat o své složky, což by znamenalo nutnost zajišťovat ochranné prostředky pro své zaměstnance. Stejně tak by musely samostatně nakupovat ochranné pomůcky i jednotlivé kraje. Podle Hamáčka by všechny subjekty v souladu s pravidly musely vyhlásit výběrová řízení, což by značně zpomalilo celý proces. „Ta by se musela vyhodnotit, včetně všech odvolání, a to, jak víte, je v České republice proces na několik měsíců,“ dodal ministr.

Kontrola státních hranic

Dalším důsledkem ukončení nouzového stavu je ztráta kontroly nad hranicemi, zvláště kontroly nad vstupem cizinců do republiky. Místo toho Ústřední krizový štáb navrhl částečné uvolnění vládních opatření spojených s vycestováním do zahraničí a vstupem do ČR. Cílem návrhu je usnadnit veškerý proces pro lidi cestující za účelem práce či obchodu. Spočívá totiž v tom, že by po návratu do republiky nemuseli do dvoutýdenní karantény v případě, že délka jejich zahraniční cesty činila méně než tři dny. Další podmínkou je absolvovat test na covid-19, jehož výsledek musí být negativní. Podle ministra Hamáčka by veškerá opatření neměla bránit ekonomickým aktivitám. Rovněž uvedl, že řada výjimek bude platit i pro pracovníky zdravotnických a sociálních služeb.

Dále Jan Hamáček opětovně zdůraznil, že vzhledem k tomu, že prodloužení nouzového stavu bylo povoleno pouze na dobu dvou týdnů, bude muset vláda před koncem aktuálního termínu znovu požádat o jeho prodloužení.