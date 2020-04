Cestování může být omezeno i po skončení nouzového stavu, varuje Petříček

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v pondělí uvedl, že cestování za hranice může být dále omezeno i po skončení nouzového stavu. V takovém případě by se vláda opírala o zákon o ochraně veřejného zdraví. Podle šéfa české diplomacie by ale muselo jít o přiměřený krok.

Vláda v souladu se zákonem o bezpečnosti České republiky ve spojení s krizovým zákonem uzavřela hranice země v polovině března. Po skončení nouzového stavu může být zákaz cestování Čechů do ciziny a vstup cizincům do Česka prodloužen na další dobu, a to podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Na dotaz ČTK ale Petříček uvedl, že by se v takovém případě mělo jednat o přiměřený krok.

„Zákaz na rok a více už bych, stejně jako někteří ústavní právníci, osobně považoval v současné situaci za nepřiměřený,“ uvedl Petříček a dodal: „Jsem zastáncem postupného uvolňování cestování po skupinách obyvatel v nejbližších týdnech a měsících, nikoliv letech.“

V neděli v pořadu na Frekvenci 1 prezident Miloš Zeman sdělil , že by hranice mohly být uzavřené ještě rok. V březnu náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula varoval , že by cestování mohlo být omezeno až na dva roky.

Dne 18. dubna ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) prohlásil, že toto léto bude cestování značně omezeno, a sice kvůli obavám z druhé vlny pandemie covidu-19. Dodal ale, že u vybraných států mohou být i výjimky. Jmenovitě uvedl Chorvatsko a Slovensko, se kterými probíhají příslušná vyjednávání.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro Právo přiznal, že omezení volného pohybu a zavřené hranice jsou sice nepříjemné, ale jde o nezbytné opatření, přičemž jejich předčasné uvolnění může způsobit další problémy.

Naopak opozice považuje uzavření hranic za porušení občanských práv a požaduje, aby hranice nebyly uzavřeny déle, než je ze zdravotnických důvodů naprosto nezbytné.

„Uzavření hranic je zásadním porušením práv českých občanů, které se nesmí prodlužovat ani o den navíc. Nemá smysl vůbec naskakovat na hru vládních představitelů a prezidenta s debatou na otevření hranic jen do několika málo destinací. Ani strach z viru nesmí paralyzovat naši vnímavost k omezování svobod a práv,“ prohlásila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Zavřené hranice už tu kdysi byly, svobody a práva nelze zbytečně omezovat. Vláda by po týdnech zmatků konečně měla začít jednat systematicky a lidem říkat pravdu, místo chaosu a paniky, kterou každý den produkuje,“ uvedl pro Novinky šéf ODS Petr Fiala.