Česko má přes 1500 vyléčených. Nakažených covidem-19 přibylo od rána jen 51

Všech šest nových úmrtí ve statistikách připadá na dnešní den. Nejvíce lidí od začátku epidemie zemřelo na covid-19 v pražských nemocnicích, a to 73. Následuje Moravskoslezský kraj s 22 oběťmi, střední Čechy hlásí 20 úmrtí a Karlovarský kraj registruje 17 úmrtí, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Nejlépe je na tom Zlínský kraj, kde zatím na nákazu zemřel jeden člověk.

Nejvíce nakažených připadá na věkovou skupinu 45 – 54 let, jedná se o necelých 19 procent. Poté následuje věková skupina 35 – 44, kde je nakažených necelých 17 procent. Co se týče nejohroženějších skupin lidí, pak u seniorů nad 85 let jsou mezi nakaženými necelá 4 procenta, ve věkové skupině 75 – 84 šest procent a věková skupina 65 – 74 hlásí 10 procent.

Hamáček: po 30. dubnu musí být nouzový stav prodloužen

Na dnešní tiskové konferenci, jež proběhla po jednání vedení Ústředního krizového štábu, dal Jan Hamáček najevo, že na úvahy o návratu k běžnému životu v České republice je zatím velmi brzo. Místopředseda vlády si myslí, že pokud v Česku nebude prodloužen nouzový stav, přinese to řadu komplikací. Například nebude možný centralizovaný nákup ochranných pomůcek, stejně jako ukládání pracovní povinnosti.

„Pokud by nouzový stav prodloužen nebyl, tak bychom se vrátili do standardního režimu, což znamená, že by skončilo centrální nakupování, skončilo by centrální zásobování, každý by se musel starat o to svoje,“ řekl český politik.

V takovém případě by se každé ministerstvo muselo samostatně starat o své složky, což by znamenalo nutnost zajišťovat ochranné prostředky pro své zaměstnance. Stejně tak by musely samostatně nakupovat ochranné pomůcky i jednotlivé kraje. Podle Hamáčka by všechny subjekty v souladu s pravidly musely vyhlásit výběrová řízení, což by značně zpomalilo celý proces. „Ta by se musela vyhodnotit, včetně všech odvolání, a to, jak víte, je v České republice proces na několik měsíců,“ dodal ministr.

Rozšíření chytré karantény

V neděli večer Ministerstvo zdravotnictví ČR na internetu zveřejnilo mimořádné opatření, ve kterém je informováno o chytré karanténě. Některé prvky chytré karantény se od pondělí rozšíří do všech krajů – půjde hlavně o řízení testování, oslovování kontaktů a předávání informací. Vyplývá to z mimořádného opatření, které zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví. Používání paměťových map z dat mobilních operátorů a platebních karet opatření nezmiňuje.