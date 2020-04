Ekonomka Šichtařová pálí ostrými: co totální ekonomický rozvrat spojený s nástupem poloviční totality?

Během rozhovoru se Parlamentní listy mimo jiné zajímaly, co si ekonomka Šichtařová myslí o dilematu uzavřených hranic, na které se někteří politici dívají jiným pohledem, než by od nich lidé očekávali.

„Nepřipadá mi politicky úplně obratné strašit lidi tím, že by se ,dva roky‘ třeba nemusely otevřít hranice – což jsme taky už slyšeli. Osobně si myslím, že jakmile přijdou letní prázdniny, bude už hodně lidí dost naštvaných. Jejich ochota rouškovat, sedět doma a vykašlat se na už zaplacenou dovolenou se bude blížit nule. A silně pochybuji, že by vláda, která jedná přesně podle poptávky voličů, byla v takovou chvíli ochotná jít proti vůli lidu a donutit lidi všechny už zaplacené dovolené nechat propadnout. Myslím, že hranice se proto nakonec otevřou,“ uvádí odbornice.

Šichtařová považuje za přirozené, že již brzy lidé začnou pokládat otázky ohledně těch nepoměrů, které podle jejího názoru zůstávají kolem situace s koronavirem nepovšimnuté.

„Začnou se ptát: Proč nejsou zavřené každoročně hranice kvůli chřipce, když na chřipku zemře ročně kolem 1500 až 2500 lidí? A proč jsou zavřené kvůli koronaviru, když na něj zemřelo 170 lidí? A kolik vlastně OPRAVDU zemřelo na koronu lidí – bylo to vážně těch 170 oficiálně uváděných, nebo ve skutečnosti těchto 170 lidí zemřelo spíš ,s koronavirem v krvi’ než na něj? Není náhodou SKUTEČNÝCH obětí mnohem míň? A co lidé, kteří zemřeli BEZ koronaviru v krvi, ale KVŮLI němu?“ ptá se.

Poslední otázkou míní smrt hudebníka Dušana Vančury ze Spiritual kvintetu, jemuž začala sepse organismu proto, že z obavy, aby se nenakazil koronavirem, nenavštívil zubního lékaře.

„Kolik takových obětí těchto manévrů spojených s koronavirem tu už máme, jen se o nich nic nepíše, protože nejsou tak mediálně zajímavé jako ti pacienti, kteří už zemřeli s koronavirem v krvi, byť ne na něj?“ zajímá se Šichtařová.

Podle ní také ze strany lidí stále sílí otázka ekonomických důsledků, ale přitom se upevňuje povědomí, že to není možné jednou a navždy zastavit.

„A co ekonomické oběti? Co totální ekonomický rozvrat spojený s nástupem poloviční totality? Co ten fakt, že jsme si sami vlastnoručně a dobrovolně vyrobili druhou nejhorší krizi za sto let? A možná to nejdůležitější: země, které se ubránily první vlně, začínají čelit o to silnější vlně druhé. Neboli koronavirus není možné zastavit – já statistiku číst umím,“ tvrdí.

V této souvislosti se Šichtařová domnívá, že „čím tvrdší opatření na začátku a čím méně mrtvých v první vlně, o to smrtelnější bude vlna druhá, to je v podstatě pandemická zákonitost. Neboli, čím méně mrtvých u nás dneska kvůli zavřeným hranicím a rouškám, o to víc mrtvých v době, kdy už nikdo nebude ochotný jakékoliv regulace dodržovat!“.

„A na počátku byli lidé vyděšení ze strachu o své životy, takže byli ochotni skákat, jak vláda pískala, a moc nad tím nepřemýšlet. Ale okamžik, kdy si začnou klást tyto otázky a začnou vnímat situaci v té správné proporcionalitě, se blíží. A v tu chvíli by držel hranice zavřené jen politik-sebevrah,“ uzavřela celou věc.

Politické rozhodování ve věci uzavřených hranic má tedy podle Šichtařové zcela jisté východisko.