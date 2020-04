„Co můžeme v rámci EU nyní? Nic moc.“ Od Trikolóry zaznělo další hodnocení Bruselu

Na začátku politička uvedla, že západní svět udělal hned několik chyb a promrhal čas prosperity.

„Zažili jsme roky růstu, které jsme měli využít k vytváření rezerv. Jenomže buď se rezervy vytvořily a rozpouštěly se například do nesmyslných politických neziskovek, nebo se nevytvářely vůbec. Z těchto rezerv mohly jednotlivé státy v době krize stavět například dálnice nebo nemocnice,“ uvedla členka Trikolóry.

Zdůraznila, že většina západních států naopak dlouhodobě žije na dluh, který řeší obvykle tak, že si na něj vezmou další dluh.

„Doba prosperity se měla také využít například na podporu školství, přírodních věd a technologií; místo toho jsme otevírali nepotřebné obory, jako jsou genderová studia. Západní svět místo svobodné společnosti produkoval společnost závislou. Míra kontroly, omezování, falešné solidarity a přehnané korektnosti se začala vymykat zdravému rozumu. To rozhodně nebyl dobrý směr,“ zkritizovala cestu EU Vachatová.

Když se diskutovalo o počínání Bruselu během pandemie, politička poukázala na pozoruhodné fakty.

„Víte například, že pro případ boje s infekčními chorobami má Evropská unie přímo celou instituci? Jmenuje se ECDC a vsadím se, že jste o ní nikdy neslyšeli, ačkoli v době pandemie covid-19 byste nejspíš měli – má se jí totiž nyní věnovat jejich 267 zaměstnanců s rozpočtem 1,25 miliard korun. Opět se však bohužel ukázalo, že Evropská unie je v zásadních otázkách, jako je například pandemie, hluchá, němá, slepá a k tomu všemu navíc drahá,“ zdůraznila.

V této souvislosti poznamenala, že pandemie je jen jedna z mnoha věcí, které opět ukázaly, jak je Evropská unie strnulá a neschopná rychlé reakce.

„V České republice máme k dnešnímu dni celkem stabilizovanou situaci; kdoví, jaká by byla, kdyby opatření vůči pandemii řídila Evropská unie, a nikoli národní státy. Ty totiž nesledují zájmy nadnárodních institucí někde v Bruselu, ale ochranu zájmů svých vlastních občanů. Naše vlastní zájmy by pro nás měly vždy představovat prioritu, o to více to platí v době nouzové situace,“ podotkla Vachatová s tím, že před pár dny předseda Trikolóry Václav Klaus ml. navrhl okamžitě odložit projednávání veškerých směrnic, které přicházejí z Bruselu.

Pak došla řada na výhody nezavedení jednotné evropské měny v České republice.

„Koruna nám dává nástroje k tomu, se s jakoukoli ekonomickou krizí lépe vyrovnat. Může nám na rozdíl od eura svým případným prudkým oslabením poskytnout polštář, což bychom s eurem neměli. Vstup do předlužené eurozóny by nám z dlouhodobého hlediska zcela jasně přinesl více problémů než užitku,“ prohlásila Vachatová.

Domnívá se, že kdyby se Česká republika vzdala koruny, přineslo by to krátkodobě pocit výhody z měnové jednoty, ale málokdo si uvědomuje, že by se musela podílet na astronomických dluzích jihoevropských států.

Nechyběla otázka ohledně setrvání republiky v EU. Zde členka Trikolóry připomněla situaci v Itálii jako zemi nejvíce postiženou v EU.

„Evropská unie v březnu, kdy Itálie zoufale volala o pomoc, poslala ze společných peněz 5,1 milionu eur na podporu ‚nezávislých´ médií, aby vyvracela dezinformace (neboli na svoji propagandu) – místo toho, aby pomohla svému členskému státu,“ uvedla.

„Nepotřebujeme tisíce úředníků z Bruselu k tomu, aby nám určovali, co v České republice máme dělat, víme to totiž mnohem lépe sami. Naší prioritou by nyní mělo být dát naši zemi do pořádku a na to bychom teď měli soustředit veškeré zdroje a prostředky,“ prohlásila Vachatová.

„Poté můžeme uvažovat o dalších krocích, a jedním z nich může být i referendum o setrvání v Evropské unii. Občané měli možnost vyjádřit svůj názor v referendu o vstupu České republiky do EU a já myslím, že by bylo fér nabídnout jim stejnou možnost i v případě vyjádření názoru o jejím dalším setrvání v unii,“ dodala.

V návaznosti na toto téma zazněla připomínka o výzvě Václava Klause ml. k odstoupení od Lisabonské smlouvy.

„Je nutné se proti Bruselu vymezit a přestat si nechávat slepě diktovat, jaké zákony tu máme mechanicky přijímat. Ty úředníky, kteří nám posílají většinu námi přijímaných zákonů, aniž by třeba kdy Českou republiku byť jen navštívili, navíc nikdo z nás nevolil,“ uvedla Vachatová.

Upozornila na to, že ve hře je množství pro ČR nevýhodných smluv, od kterých země měla odstoupit, a pozor by si nyní mělo dát na tzv. zelenou dohodu pro Evropu.

„Ta by mohla zničit naše pokusy o nastartování průmyslu,“ varuje místopředsedkyně Trikolóry.

Podle jejích slov Evropská unie měla pro ČR ještě nějaký smysl před Lisabonskou smlouvou, kdy Česko jako země mělo právo veta a mohlo odmítat nesmyslné a pro ni často zatěžující zákony bez jakékoli přidané hodnoty.

„Co můžeme v rámci EU nyní? Nic moc. S 2,8 % hlasů nejsme schopni cokoli v rámci EU ovlivnit, ani doufat, že s takovým rozložením sil na nás budou země jako Německo či Francie brát ohled,“ konstatovala Vachatová s dovětkem, že je zapotřebí všemi prostředky usilovat o návrat před Lisabonskou smlouvu a vrátit zemi zpět její suverenitu.

Závěr rozhovoru byl věnován ekonomickým vyhlídkám České republiky. Zde Vachatová vyjádřila přesvědčení, že ekonomika jistě poklesne. Dojde-li v roce 2021 k růstu, bude se v podstatě jednat o prostý trik statistiky.

„Rok 2020 nám dá totiž tak nízký základ, že i když bude HDP na úrovni roku 2019, stále proti roku 2020 porosteme,“ argumentovala svůj názor politička.

Podle jejího názoru problémem roku 2021 je to, že je volební, a proto republika zažije pole jejích slov bezbřehý populismus.

„Politici se budou vymlouvat na virus a budou rozdávat peníze, které budou splácet ještě naše děti. Už dnes mluví o tom, že v roce 2021 bude deficit činit 200 mld. Kč,“ prohlásila.

Ve finále se Vachatová ukázala jako zastánkyně politiky založené na práci, a ne na dluzích.

„Dluhy nás jednou doženou. Takže svým způsobem sdílím názor Miloše Zemana, ale bojím se, že vláda situace zneužije,“ uvedla.