Kadeřníci teď mohou pracovat doma? Práce je zakázána pouze v provozovně, uvedl nově Vojtěch

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v úterý na tiskové konferenci okomentoval svůj výrok o kadeřnických službách v soukromí. V pondělí Vojtěch uvedl, že není dovoleno poskytovat kadeřnické a podobné služby ani doma. Když byl v úterý konfrontován s dotazem znovu, připustil, že to není zakázáno, důrazně to však nedoporučil.

„Obecně je zakázáno poskytovat tuto službu,” říkal v pondělí na vládním brífinku Vojtěch. Podle něj jsou lidé při stříhání a úpravě vlasů příliš blízko. Jinak to vidělo ministerstvo průmyslu a obchodu. „Kadeřnické a vizážistické služby, pedikúra, manikúra, masérské, rekondiční a regenerační služby lze poskytovat pouze individuálně mimo provozovnu,“ uvádí se na oficiálním portálu resortu BusinessInfo.cz.

„To mimořádné opatření je psáno na provozovny, kde je ta činnost obecně zakázána,” řekl dnes Vojtěch.

„Tady nejde o slovíčkaření, jestli provozovna, nebo mimo provozovnu, jde o tu samotnou činnost, která je epidemilogicky závažná a hrozí tam vyšší riziko nákazy než při jiných činnostech,” zdůraznil s tím, že rozhodně nedoporučuje, aby se kadeřnické služby přenesly do domácího prostředí. „To riziko je stejné jako v provozovně,” řekl Vojtěch a dodal, že se omlouvá za nepřesnou informaci.

Kadeřnické salony, barber shopy a další salony krásy jsou zavřené kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru již déle než měsíc. Otevřít by se měly podle plánu vlády 25. května.

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel WHO informoval o vyhlášení pandemie covidu-19.

V České republice bylo dodnes zaevidováno 6914 případů covid-19. Zotavilo se 1597 osob, zemřelo 196 nakažených. Celkový počet nakažených ve světě se blíží 2,5 milionu, nákaze podlehlo přes 170 tisíc lidí, zotavilo se přes 658 tisíc.