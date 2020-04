Petrov zkritizoval senátora Horníka, který poslal dopis ČT: Vypovídá to o hodně velké nekompetenci

Petrov ve svém příspěvku sdílel zmíněný dopis, který má hlavičku Parlamentu České republiky a uveden je i místopředseda Senátu ČR Jan Horník za stranu STAN. Dopis je adresován generálnímu řediteli České televize Petrovi Dvořákovi.

V samotném dopise vyzývá senátor veřejnoprávní televizi k tomu, aby se zpravodajská činnost opět „vrátila do normálu“ s tím, že by se televize měla zabývat i jinými tématy a ne pouze koronavirem.

„Na základě mnohých podnětů veřejnosti se na Vás obracím se žádostí, aby ve zpravodajských relacích ČT a zejména pak na ČT 24 se zpravodajská činnosti vrátila zase do normálu, tj. do stavu, jaký byl před vypuknutím tzv. koronavirové krize. Zpravodajství veřejnoprávní televize by se mělo zabývat i jinými tématy a nikoliv téměř výhradně zpravodajstvím v oblasti koronavirové situace. Strašení občanů covidem-19 musí neprodleně skončit, aby nebyly dál u občanů mnohdy nezdůvodnitelně navazovány pocity úzkosti,“ stojí v dopise.

Velká nekompetence

Horník také vyjádřil naději, že „Česká televize pomůže touto změnou všem občanům k postupnému návratu do normálního života“.

Petrov zareagoval svým příspěvkem právě na daný dopis, jehož plné znění vložil i ke svému postu na Facebooku. Píše, že ačkoliv má spoustu výhrad k České televizi, považuje dopis za „politické zasahování do její nezávislosti“.

Dále uvádí, že Horník je senátorem za STAN a ptá se, zda by mu kolegové nemohli vysvětlit, že existuje množství různých výborů: Mediální výbor, Volební výbor či Rada ČT. Uvádí, že pokud si senátor myslí, že porušuje Česká televize zákon, pak Rada pro rozhlasové a televizní vysílání má mandát se tím zabývat. Místopředseda Senátu však ne, dodává.

„A pokud si myslí, že jedná za své voliče, může napsat článek anebo dát rozhovor. Ale žádost na hlavičkovém papíře parlamentu od místopředsedy Senátu s požadavkem na ředitele ČT vypovídá o hodně velké nekompetenci,“ píše.

Závěrem vyzývá své sledující, aby si představili, že by to napsal například místopředseda Poslanecké sněmovny, například šéf komunistů Filip či Okamura. „To by se Hlídací psi uštěkali,“ uzavírá.