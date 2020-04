Covid-19 v Česku: 6961 potvrzených případů. Babiš ani ministři za ANO nejsou pro prodloužení nouzového stavu

Nejvíce nakažených zůstává stále v Praze, jedná se o více než 1600 osob. Moravskoslezský kraj hlásí nejvíce nakažených hned po Praze, potvrzených tam bylo přes 860 případů. Následuje poté Středočeský kraj s 831 případy a Olomoucký kraj s 643 případy.

Nejvíce úmrtí je zaznamenáno ve věkové skupině 75 – 84 let, kde zemřelo 71 lidí, následuje skupina lidí starších 85 let – těch zemřelo 67.

Dnes došlo také ke schválení zvýšení ošetřovného ze 60 na 80 procent denního základu platu.

Prodloužení nouzového stavu

V televizi Prima dnes řekl premiér Andrej Babiš, že on ani ostatní ministři za ANO nejsou pro prodloužení nouzového stavu. Jak dodal, ministři za sociální demokracii se naopak k prodloužení kloní. Uvedl, že si musí strany mezi sebou vyříkat argumenty, k čemuž má dojít ve čtvrtek.

Premiér v pondělí vyzval členy kabinetu k tomu, aby si na otázku udělali svůj vlastní názor. Například ministryně financí Alena Schillerová se vyjádřila, že není pro prodloužení nouzového stavu. Naopak ministr vnitra Jan Hamáček nejednou říkal, že prodloužení nouzového stavu bude nutnost.

I včera se k tomuto tématu Hamáček vyjadřoval. Tehdy varoval před důsledky možného neprodloužení nouzového stavu. Podle jeho slov v takovém případě ztratíme možnost centralizovaného nákupu ochranných prostředků a nebudeme moci v plném rozsahu kontrolovat české hranice.

Každé ministerstvo by se tak muselo samostatně starat o své složky, což by znamenalo nutnost zajišťovat ochranné prostředky pro své zaměstnance. Stejně tak by musely samostatně nakupovat ochranné pomůcky i jednotlivé kraje. Podle Hamáčka by všechny subjekty v souladu s pravidly musely vyhlásit výběrová řízení, což by značně zpomalilo celý proces.

Chytrá karanténa

Zmiňme také, že počínaje pondělkem se chytrá karanténa rozšířila do všech krajů. Jednat se má především o řízené testování, oslovování kontaktů a také předávání informací.

Z hlediska cílů je nutné zajistit důkladné informace o oběhu vzorků. Uvádí se, že je v této souvislosti sledována kapacita a vytíženost odběrných míst i laboratoří v závislosti na případnou eskalaci nemocí v okrese nebo kraji a identifikaci rizikových lokalit.

Zmiňme, že součástí systému této chytré karantény mají být i paměťové mapy. Jde o to, že hygienici požádají člověka, který byl v kontaktu s nakaženým o souhlas, aby mohli využít data z mobilu a kreditní karty za posledních pět dní. Na základě toho se pak vytvoří tato mapa, která člověku pomůže vzpomenout si na to, zda se s někým na delší dobu potkal.