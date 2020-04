„Když se topí, tak je potřeba přikládat.“ Ondráček zareagoval na Hampla, který podpořil jeho iniciativu

Český sociolog Petr Hampl se vyslovil k nedávnému návrhu poslance za KSČM Zdeňka Ondráčka poslat vysokoškoláky pracovat na pole. Ten uváděl, že by to pomohlo vyřešit problém nedostatku lidi pro sezónní zemědělské práce.

„(...) Problémem je nedostatek lidí pro sezónní zemědělské práce. Hledá se cesta, jak je přivést ze zahraničí a eliminovat riziko zavlečení nákazy. Já navrhl povolat studenty nižších ročníků VŠ. To prý ale naráží na nemožnost jim to nařídit, resp. ta možnost tu je jen ve stavu nouze a ten má končit už 30. 4. (já hlasoval pro návrh do 11.5.). ODS a celé pravicová opozice další prodloužení už odmítají. Co tedy budeme na podzim sklízet je stále ve hvězdách,“ oznámil před pár dny Ondráček.

Návrh vyvolal na sociálních sítích bouřlivou reakci. Někteří uživatelé poslance ostře kritizovali. Vyslovila se i řada českých politiků.

„(…) pan Hamáček řekl, že by na "pole" mohli nezaměstnaní. Dneska tam pan O jako obušek posílá studenty vysokých škol. Vypadá to, že na "nepřátele" současného režimu se dostane poměrně brzo. Zastavit to můžeme společně - u voleb,” napsala na Twitter předsedkyně TOP-09 Markéta Adamová.

Včera pan Hamáček řekl, že by na "pole" mohli nezaměstnaní.



Dneska tam pan O jako obušek posílá studenty vysokých škol.



Vypadá to, že na "nepřátele" současného režimu se dostane poměrně brzo.



Zastavit to můžeme společně - u voleb. — Markéta Adamová (@market_a) April 16, 2020

„Komunista Ondráček navrhuje poslat vysokoškoláky na pole. Vysokoškoláci navrhují na pole povolat komunisty. Někteří by mlátili obilí hubou, jiní pendrekem,“ napsal Dominik Feri (TOP-09).

Komunista Ondráček navrhuje povolat vysokoškoláky na pole. Vysokoškoláci navrhují na pole povolat komunisty. Někteří by mlátili obilí hubou, jiní pendrekem. — Dominik Feri (@DominikFeri) April 16, 2020

Hampl: Kdo si na svůj statek pustí studenty antropologie komiksu?

Ondráčkova iniciativa také neunikla pozornosti sociologa Petra Hampla.

„Už poněkolikáté se dozvídám, že je v pořádku, že za studenty platíme studium (téměř 100 tisíc ročně), že je v pořádku, že mnoho z nich se chce hned po ukončení studia odstěhovat. Ale chtít po nich, aby za to všechno odpracovali pár týdnů na brigádě v zemědělství, tak by to byl maoismus,” reagoval v neděli na Facebooku Hampl.

Navrhl pak, že ti studenti, kteří se odmítnou do jakékoli práce zapojit, mají sami nahradit náklady svého studia včetně zdravotního pojištění. „Druhá věc ovšem je, kdo si na svůj statek pustí studenty antropologie komiksu a jak to bude se škodami, které takoví pracanti způsobí,” napsal.

„Je zajímavé číst příspěvky o tom, že mnozí současní studenti nemají dost schopností, aby dokázali vykonávat pomocné práce v zemědělství. Nemělo by to náhodou být tak, že pomocí přijímacích zkoušek jsou vybíráni ti nejchytřejší, a nikoliv ti nejhloupější a nejneschopnější?” napsal Hampl v pondělí.

Ondráček: Návrh rozšiřuji ještě o lesy

„Přátelé, zajímavý komentář sociologa Hampla k mediálně živenému tématu práce studentů v zemědělství. To jsem opravdu nečekal. Když se topí, tak je potřeba přikládat, proto návrh rozšiřuji ještě o lesy v ČR,” napsal poslanec na Facebook.

Ondráček se pak zeptal svých sledujících, co si o tom myslí, a jaký názor mají na slova Hampla.

Někteří zareagovali dost kriticky a označili návrhy za pokus získat „moc nad lidskými životy”. Většina však vyslovila svůj souhlas.

„Souhlasím a práce některým by opravdu prospěla. A místo poskakování po náměstích mohou ukázat, jak to třeba s tou ekologií myslí vážně při sázení stromků,” zareagovala jedna uživatelka.

„Naprostý souhlas. Studentům pomáhá stát, tak mohou studenti pomoci státu,” uvedla další.