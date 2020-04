Starosta Kolář údajně čelí bezpečnostnímu ohrožení. „Zlo plodí zase jen zlo,” reaguje hradní mluvčí

V úterý týdeník Respekt přišel se zprávou, že starosta Kolář a primátor Hřib dostali ochranu. Podle informací týdeníku se obavy o bezpečnost politiků objevily poté, co byl z pražského náměstí Interbrigády odstraněn pomník maršála Koněva. Respekt přitom poznamenává, že v případě Koláře nejde o preventivní kroky.

S odvoláním na vlastní nejmenované zdroje týdeník píše, že kromě několika vyhrůžek fyzické likvidace jsou bezpečnostní opatření vůči starostovi spojená s tím, že do Prahy přicestoval nějaký ruský občan, který by ho mohl ohrozit. Dodává se také, že dříve „byl zaznamenán pohyb skupiny zpravodajských důstojníků směrem z Ruska do Evropy”. Přesnější informace nejsou k dispozici.

Tuto zprávu na Twitteru okomentoval předseda pražské TOP09 Jiří Pospíšil, který informace o vyhrůžkách na adresu Koláře spojil s pozicí prezidenta Miloše Zemana. Ten přednedávnem označil odstranění sochy Koněva za ubohé gesto.

„I tohle je výsledek nenávistné rétoriky proputinovského prezidenta z Hradu. Strach o život rodiny slušného člověka a starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře. Jen kvůli tomu, že se rozhodl odstranit sochu maršála Koněva, muže, který potlačil protistalinovské povstání v Maďarsku!” sdělil Pospíšil.

I tohle je výsledek nenávistné rétoriky proputinovského prezidenta z Hradu. Strach o život rodiny slušného člověka a starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře. Jen kvůli tomu, že se rozhodl odstranit sochu maršála Koněva, muže, který potlačil protistalinovské povstání v Maďarsku! pic.twitter.com/XAY73R25Es — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) April 22, 2020

Jeho komentář však nenechal bez pozornosti hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

„Zlo plodí zase jen zlo. To je odvěké a nezpochybnitelné varování, kterého bychom měli bezpodmínečně dbát. Maršál Koněv osvobodil Osvětim a zlý čin, odstranění jeho sochy, vyvolal další zlé činy,” reagoval mluvčí.

Zlo plodí zase jen zlo. To je odvěké a nezpochybnitelné varování, kterého bychom měli bezpodmínečně dbát. Maršál Koněv osvobodil Osvětim a zlý čin, odstranění jeho sochy, vyvolal další zlé činy. pic.twitter.com/kdZNmZBKYb — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 22, 2020

Zprávu také okomentoval poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM).

„Přátelé, myslím, že pana Koláře nečeká žádné hezké období. Mezinárodní zatykač by mu zavřel cestování do řady zemí. S tím ale asi počítal, když začal kopat do ruského medvěda (…) Do Prahy měl údajně dorazit ruský občan, jehož cílem má být právě Ondřej Kolář. Tak my nemůžeme ani na Slovensko a on k nám dorazí Rus, který potřebuje vízum. Kdo mu ho a za jakým účelem vydal, jak k nám přijel? Přišel pěšky? Až se otevřou hranice bude se pan Kolář bát i vlastního stínu!” sdělil Ondráček na Facebook.

Odstranění sochy maršála Koněva

V září loňského roku městská část Praha 6 schválila odstranění pomníku maršála I. S. Koněva, který stál na náměstí Interbrigády v Praze 6 – Bubenči. Jedním z iniciátorů byl starosta Ondřej Kolář z TOP 09. Pomník byl postaven v roce 1980. Došlo k tomu k 35. výročí osvobození města od nacistů jednotkami prvního ukrajinského frontu pod velením Ivana Koněva.

Socha byla odstraněna dne 3. dubna v ranních hodinách v době karantény. Má být přemístěna do Muzea paměti 20. století, které plánuje vybudovat hlavní město. Proti tomuto rozhodnutí se mimo jiné vyjádřili prezident Miloš Zeman, stejně jako jeho předchůdce Václav Klaus.

Moskva kvůli odstranění pomníku vyjádřila protest a Vyšetřovací výbor RF zahájil trestní řízení podle části 3 článku 354.1 Trestního zákoníku RF (znesvěcení symbolů vojenské slávy Ruska, které bylo spácháno veřejně).