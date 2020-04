Klaus: Firmy a živnostníci umírají. Ukončeme nouzový stav, hrozí devastace

V rozhovoru pro Parlamentní listy politik uvedl, že nevidí smysl ve vytváření plánů na dva měsíce dopředu, jelikož údajně není nic jasné z hlediska epidemiologické situace. Podle jeho názoru je více než nákaza sama nebezpečnější „ekonomický koronavirus“.

„Tady právě vidíme důsledky nesmyslných dvouměsíčních plánů. Stačí se podívat na situaci dva měsíce nazpátek. Kolem 20. února v České republice ještě nikdo nic kolem koronaviru neřešil, lidé v Itálii lyžovali atd. Takže teď plánovat něco, co bude v červnu, naprosto neodpovídá realitě, ani epidemiologické realitě. Druhá věc je, že tyto plány se každý den mění resort od resortu, což přispívá dál k šíření ekonomické paniky, nejistoty obyvatel a devastace,“ prohlásil Klaus.

Předseda dodal, že české hospodářství údajně „nepřežije z vládních almužen“, proto je potřeba, aby lidé se mohli zase začít sami živit. Klaus rovněž požaduje rychlé ukončení nouzového stavu.

„Jedna věc, kterou nikdo neříká, je jasná. Stát bude muset brutálně šetřit na spoustě zbytných věcí. Vyskočí nezaměstnanost, bude spousta výdajů, které jsou spojené s touto krizí... a my si nemůžeme dovolit dělat inkluzi, živit Senát, kraje, tisíce úřadů apod. Stát musí začít škrtat,“ odpověděl Václav Klaus Parlamentním listům při diskuzi na téma schváleného deficitu státního rozpočtu o výši 300 miliard korun. Další zadružování státu by podle jeho slov mohlo ohrozit finanční stabilitu země.

„Je jasné, že v době krize je schodek. V těžkých obdobích se prostě stát zadlužuje, stejně tak rodiny v krizových situacích. To je normální. Není ale normální se dál tvářit, že nadále žijeme v hypersociálním státě, kdy se staráme i o lidi, které už ve třetí generaci nepracují. To je utopie,“ dodal.

Uzavření hranic

Na téma uzavření hranic Klaus mladší zmínil, že Česko je exportní ekonomika, proto je téma propustnosti hranic pro zemi důležité.

„Co se týče cestování pro zábavu, to je skutečně věc, která by se měla uvolňovat mezi posledními. Riziko, že by opět došlo k opětovnému zavlečení nákazy, je značné. Toto je asi opatření, které by nemělo být uvolněno mezi prvními,“ uvedl předseda Trikolóry.

„Vzpoura davů“

Bývalý prezident Václav Klaus v rozhovoru pro Novinky.cz prohlásil, že lidé by se v průběhu května měli vzbouřit proti opatřením podnikaným vládou v souvislosti s epidemiologickou situací v Česku.

„Lidé se daleko více osmělují a říkají - tohle ne. Řada medicínských odborníků se osměluje říci, že principiálně nesouhlasí s řešením, které propaguje pan profesor Prymula a lidé kolem něj. Pokud první fáze byla březnová, druhá dubnová, tak třetí, květnová fáze už by měla být vzpoura davů. Lidé už by opravdu měli říct dost, a je načase, aby to řekli,“ řekl při rozhovoru na téma, jak se staví k vládním opatřením.

Podle slov bývalého prezidenta se Česko přibližuje k situaci, kdy budou probíhat manifestace v ulicích.

„Manifestace v ulicích ano, k tomu se blížíme. Ty jsou ale v nouzovém stavu zakázány, ve stanném právu se na demonstrující střílí. Měli bychom si vyjasnit, jak to s námi vláda zamýšlí,“ uvedl v rozhovoru pro Novinky a dodal: „Znepokojuje mě blahosklonný postoj vlády k tomu, jaké to bude mít následky pro naše životy, a to nejen v úzce ekonomickém slova smyslu. Bojím se následků, které to bude mít na další společenské žití. Až se dostaneme do postkoronavirové éry. Kolik věcí, zákazů už nám zůstane navěky? To, jak společnost bez povzdechnutí přijala sledování občanů digitální technologií a nikdo neprotestuje, považuji za velmi varovné.“

Podle jeho slov nemusí vládní opatření původně zavedená pro boj s koronavirem přežít česká ekonomika.

„Pošklebuji se nad názory ekonomických kvaziexpertů, kteří nás přesvědčují, že ekonomika jen klesne o tolik a tolik procent. Jsou to výroky, které by profesor na vysoké škole musel ohodnotit nedostatečnou,“ zmínil bývalý prezident.